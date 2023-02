La démarche RSE de Wibaie distinguée

Pour la deuxième année consécutive, Wibaie (enciennement CAIB) a confié cette année à EcoVadis, un organisme de certification RSE de portée internationale, l’évaluation de sa démarche RSE. Avec une note de 59/100, soit une progression de 2 points par rapport à l'évaluation précédente, la société atteint le statut de médaillé Silver et rejoint le top 25% des audités EcoVadis. Les critères évalués par EcoVadis comprennent la globalité de la démarche RSE de Wibaie (les actions menées et les résultats ainsi que son management) autour de 4 piliers fondamentaux : Environnement, Sociale & Droits de l’Homme, Éthique et Achats Responsables.

Une démarche forte et ambitieuse



Wibaie a engagé une démarche RSE forte et ambitieuse depuis plusieurs années, impliquant l’ensemble des parties-prenantes : les collaborateurs au sein de l’entreprise, les partenaires, les fournisseurs et les clients. « Nous avons la conviction que la performance économique et la performance sociale et environnementale sont totalement indissociables », explique Patrice Bondy, directeur général de Wibaie. « Les actions que nous menons au quotidien pour relever ces enjeux englobent des aspects divers et complémentaires : une culture de l’exigence bienveillante, un dialogue social solide et fructueux, une dynamique d’innovation, et une amélioration continue vers toujours plus de qualité des produits, des services et l’environnement de travail. »

Viser l'or pour la prochaine

Par cette démarche de labellisation, Wibaie souhaite partager auprès de ses collaborateurs et partenaires des informations claires et fiables sur ses performances RSE. Une volonté de transparence pour exposer, soumettre et faire mesurer l’impact réel des actions menées par l’entreprise en faveur des hommes et de la planète. Pour 2023, et en pleine synergie avec le nouveau directeur RSE du groupe Liébot, Wibaie a lancé un programme d’actions conséquent avec la ferme ambition d’atteindre au plus vite le statut « Or ».





Au sujet de WIBAIE

Fabricant industriel spécialiste de la menuiserie, Wibaie (Groupe Liébot) est leader dans son activité dédiée à la distribution Bâtiment & Habitat, à destination de 3 réseaux : négoces (professionnels multi spécialistes), GSB, e-commerce et enseignes spécialisées. L’offre Wibaie comprend des menuiseries aluminium, PVC et bois/alu (fenêtres, coulissants, galandages et portes d’entrée) et également une gamme de portes d’entrée Alu, Bois/Alu, Acier et PVC pour la maison individuelle et le petit collectif, en neuf et en rénovation. Wibaie possède son siège et ses 2 sites de production à Cholet, réunit près de 600 collaborateurs et a réalisé un CA de 110M€ en 2022.