La démarche achats responsables gagne – discrètement – du terrain

Le baromètre des achats responsables Obsar 2021 révèle un intérêt croissant des entités publiques et privées pour cette thématique. Malgré, ou grâce à la crise.



Comme chaque année depuis douze ans, l’Observatoire des achats responsables (Obsar), think tank public-privé, a interrogé des responsables achats sur leurs pratiques. Réalisée en ligne entre le 9 novembre et le 18 décembre 2020 auprès de 316 responsables achats - dont 116 issus d’organisations publiques -, cette étude montre que « la démarche des achats responsables se déploie dans de plus en plus d’organisations, malgré ou grâce au contexte particulier de l’année 2020 », comme le souligne Pierre Pelouzet, président de l’Obsar (et par ailleurs Médiateur des entreprises), dans un communiqué.

77% des organisations répondantes ont en effet mis en place une stratégie achats responsables, dont 21% depuis moins de deux ans. Le baromètre note cependant au sein du secteur public de grandes disparités entre les petites organisations (collectivités notamment) et les plus grosses (ministères…), engagées depuis plus longtemps.





Relation fournisseurs

Ce qui motive un tel engagement ? Au premier chef, le souci de se conformer à la réglementation, de tenir les objectifs RSE de la structure et de maîtriser les risques, cela n’évolue pas. Cependant, l’Obsar relève que le désir d’améliorer la relation avec les fournisseurs a progressé de 23 % dans les raisons invoquées. Cela s’illustre d’ailleurs dans les pratiques observées depuis la crise sanitaire. Les répondants ont fait état d’actions mises en place pour aider leurs fournisseurs à affronter les difficultés : facilités de paiement (56 % des interrogés), prolongation des contrats (55%), mais aussi allongement des délais de paiement ou encore contribution aux surcoûts Covid.

Réduction des déchets et santé/sécurité des personnes

Quant au contenu de leurs politiques achats responsables, les répondants issus d’entités publiques affirment insister avant tout sur l’accès des PME aux marchés (60 %), puis sur la responsabilité sociale (53 %) et sur la protection de l’environnement (51 %).



Sur cette dernière thématique, les responsables achats (publics comme privés) classent au premier rang de leurs préoccupations la réduction des déchets. Viennent ensuite la diminution des pollutions, celle des consommations d’énergie et d’eau, celle des GES et enfin l’économie circulaire. Les deux derniers items sont néanmoins appelés à progresser avec les évolutions attendues de la réglementation, notamment les décrets d’application de la loi Economie circulaire.

Sur le plan de la responsabilité sociale, la santé/sécurité des personnes est considérée comme très importante par 69 % des répondants, les droits de l’Homme par 57,7 %, la diversité et l’égalité femmes/hommes par 51 % et enfin les conditions de travail par 48%.

Formalisation des politiques

Les politiques achats responsables continuent de pêcher par leur discrétion, constate enfin l’Obsar. « Les organisations identifient les enjeux RSE liés à leurs achats, mais la formalisation est globalement insuffisante et marquée par une forte différence entre organisations. Or cette formalisation est nécessaire pour mieux adresser les enjeux – qu’ils soient des risques ou des opportunités », précise Fanny Bénard, vice-présidente de l’Obsar.