La Culture encourage les diplômes d’architectes écoresponsables

Mettre en lumière le talent des étudiants en architecture et leur engagement pour l’écologie, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak y songeait depuis l’été 2022. Elle a annoncé à plusieurs reprises en public cette volonté, mais ce n’est que le 30 janvier 2023, lors d’une soirée organisée à l’Ecole nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Paris-Val de Seine, qu’elle a détaillé son projet.

« Heureusement, je ne me suis pas lancée tout de suite dans les annonces, a-t-elle confié à la centaine de personnes réunies dans la bibliothèque de l’école. Car en discutant avec des architectes, des enseignants et des étudiants, je me suis rendu compte que décerner chaque année un prix à un seul diplômé n’était pas une bonne idée. Face à une starification déjà trop présente dans leur secteur, ils jugeaient plus pertinent de créer un palmarès collectif, qui favorise l’émulation et les collaborations entre étudiants plutôt que la compétition. »

Vingt projets lauréats

De cette réflexion est né Réséda. Sous ce nom de fleur se cache un acronyme : Résidence étudiante pour la durabilité en architecture. L’objectif consiste à distinguer tous les ans les 20 projets de fin d’études (PFE) « les plus écoresponsables » issus des 20 ENSA de France. Les étudiants en dernière année pourront, d’ici la fin du mois de mars, s’inscrire sur une plateforme dédiée et y déposer leurs thèmes de PFE.

A la fin des soutenances, 20 projets seront sélectionnés par un jury (voir la liste des membres ci-dessous). Parmi les critères d’analyse : la construction neuve durable, l’intervention sur l’existant, l’aménagement et la requalification urbaine, la revitalisation des territoires ruraux ou encore l’architecture conceptuelle et innovante. Le palmarès sera dévoilé en octobre prochain, lors des Journées nationales de l’architecture.

Une résidence à la Villa Médicis

Par la suite, en avril 2024, les lauréats bénéficieront d’une résidence à la Villa Médicis à Rome (Italie), dans le cadre du Festival des cabanes. Celui-ci invite chaque année des architectes, artistes et chercheurs à investir les jardins historiques de l’Académie de France en travaillant sur un habitat durable et modulable.

« Je souhaite que l’écho de Réséda ne s’arrête pas aux étudiants d’une année donnée mais que, de promotion en promotion, nous puissions constituer une bibliothèque de projets écoresponsables exemplaires, comme un référentiel des possibles, a souligné la ministre de la Culture. Et j’aimerais que ce palmarès soit à l’origine d’une communauté de partage, entre étudiants, écoles et professionnels, qui pourrait s’étendre au-delà de nos frontières. »