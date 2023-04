« La croissance des renouvelables va ringardiser le nucléaire », Yves Marignac, expert nucléaire de l’association Negawatt

Après le lancement des travaux du Conseil national de la refondation sur le mix énergétique, le 11 avril, n’avez-vous pas le sentiment que tout est joué d’avance ?

Je n’ai pas senti de volonté de co-construction. L’enjeu consiste moins à ajuster la trajectoire qu’à présenter le positionnement des parties prenantes, par rapport à des orientations que le gouvernement juge nécessaires. Pour autant, l’état des lieux ne m’a pas paru inutile : il a montré une adhésion inédite à la notion de sobriété, dans un contexte institutionnel.



Quels commentaires vous inspire la trajectoire tracée par la ministre de la Transition énergétique ?

Le gouvernement s’empêtre dans une contradiction dont il explicite les termes, sans en tirer les conséquences.

D’un côté, il mise très fort sur l’électricité, comme en témoigne l’introduction sur le volet production, confiée à RTE (NDLR : Réseau de transport d’électricité). L’Ademe (NDLR : Agence de la transition écologique) aurait pu présenter des scénarii plus ouverts, intégrant les réseaux locaux de chaleur.

De l’autre côté, on nous explique à la fois la nécessité et la difficulté d’un développement immédiat des renouvelables, avant de laisser la place au nucléaire. Autrement dit, le gouvernement pose les termes d’une équation qui rend le nucléaire nécessaire, tout en expliquant la difficulté de sa mise en œuvre.

Cette difficulté se focalise notamment sur les ressources humaines…

La ministre a chiffré un besoin de 100 000 recrutements en sept ans. Cet objectif entraîne un risque de pénurie de compétences pour d’autres secteurs en déficit. Même François Bayrou, haut-commissaire au plan, semble douter de la tenue des échéances, lorsqu’il parle du premier électron du nouveau nucléaire « au mieux » en 2035.

Pourquoi concentrer tant de moyens pour des résultats aussi incertains, au lieu de miser sur les leviers les plus efficaces à court terme ? Pour moi, l'équation ne peut se résoudre que par la réduction de la demande électrique, atteignable par plus d’efficacité et plus de sobriété.

Après le lancement des travaux du CNR, l’association Negawatt se tient-elle prête à participer aux étapes suivantes, dans des groupes de travail spécialisés ?

Le 11 avril, j’ai répondu à une sollicitation du cabinet de la ministre, qui demandait à Negawatt une intervention sur la sobriété. Nous nous tenons prêt à continuer à exprimer nos visions, mais je ne suis pas sûr que nous soyons considérés comme membre du CNR à part entière, et nous ne ferons pas de forcing dans ce sens.

Pour les ONG, la multiplication des instances de débat peut poser des problèmes de disponibilité, comme vous pouvez le constater dans ce premier semestre : le mix énergétique, les centrales EPR, le plan sobriété, la rénovation énergétique des bâtiments…

Quel bilan tirez-vous des débats sur le mix énergétique et les EPR ?

Je constate le manque d’enjeu. Pendant le débat sur le mix énergétique, le vote du Sénat, qui a mis fin à la perspective d’une réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique, a donné des arguments à ceux qui prônent le boycott. Personne n’est dupe.

Peu d’observateurs l’ont noté, mais le vrai changement d’orientation date du discours prononcé par le président de la République à Belfort, le 10 février 2022 : il fixe à 40 % l’objectif de diminution des consommations énergétiques dans les 30 prochaines années, au lieu des 50 % visés en 2015. Dans son esprit et en contradiction avec les lois de transition énergétique de 2015 ou Energie Climat de 2019, électrifier plus pour décarboner plus permet de réduire les besoins de diminution de consommation. Les débats publics sur l’avenir du mix énergétique et sur les réacteurs EPR 2 se sont ouverts sur cette base.

[...]