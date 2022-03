La création d'une bande cyclable ne nécessite pas d'enquête publique en principe

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réglementation Supprimer Droit de l'urbanisme Supprimer France Supprimer Vélo Supprimer Enquête publique Supprimer Valider Valider

Une enquête publique préalable à la suppression d'une file de circulation pour la transformer en voie cyclable n'est en principe pas nécessaire, indique le ministère de l'Intérieur dans le cadre des questions au gouvernement.



Les contraintes ou obligations réglementaires lors de la création d'une voie cyclable sont multiples. Une réponse ministérielle vient préciser les cas où ce projet est soumis à enquête publique en fonction de son emprise sur le domaine routier ou de son incidence sur l'environnement.

Piste ou bande cyclable

Le ministère de l'Intérieur commence par définir une piste cyclable et une bande cyclable. Une piste cyclable est "une chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues " et séparée des voies de circulation. "Lorsqu'une chaussée à plusieurs voies de circulation est réaménagée pour réserver l'une d'elles aux cycles, il s'agit de la création d'une bande cyclable". Il précise ensuite que "l'instauration d'une bande cyclable sur une voie de circulation existante n'implique pas en principe d'enquête publique préalable au titre de la gestion de la voie communale".

Classement et emprise de la voie communale

En effet, les délibérations du conseil municipal, concernant le classement ou le déclassement des voies communales, sont dispensées d'enquête publique, " sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie" (article L. 141-3 du Code de la voirie routière). Or la création d'une bande cyclable sur une voie de circulation existante ne modifie pas le classement et l'affectation à la circulation de la voie communale, ni en principe l'emprise du domaine routier puisqu'elle fait corps avec la chaussée. Il n'y aura donc pas besoin d'organiser une enquête publique préalable, sauf "si l'aménagement d'une bande cyclable a pour effet d'élargir la voie communale ou de modifier son alignement".

En outre, la transformation d'une voie de circulation en bande cyclable sans modification de l'emprise de la voie communale relève du pouvoir de police de la circulation du maire (articles L. 411-1 du Code de la route, L. 2213-1 et L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales) mais aucun texte ne prévoit que cette mesure de police soit soumise à enquête publique préalable.

Environnement

"La mise en place d'une bande cyclable sur une voie de circulation existante n'entraîne pas non plus en principe d'enquêtes publiques environnementales", poursuit le ministère. L'annexe de l'article R. 122-2 du Code de l'environnement prévoit en effet que n'est soumise à enquête publique en matière de voirie que la « construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km », après un examen au cas par cas. Or, "le Conseil d'Etat a jugé que si les seuils de l'annexe sont indicatifs, il est toujours nécessaire d'établir une incidence prononcée sur l'environnement (CE, 5 avril 2021, n° 425424). N'est ainsi visée par une enquête publique que la construction de pistes cyclables et non l'aménagement en bande cyclable de voies existantes dont, en outre, l'effet sur l'environnement, par sa seule existence, ne peut a priori qu'être faible."



Et en vertu de l'article L. 123-19-1 du même code mettant en œuvre le principe de participation du public de l'article 7 de la Charte de l'environnement, la consultation du public n'est requise que si la décision a une incidence « directe et significative » sur l'environnement (Cons. const., n° 2012-282 QPC du 23 nov. 2012). Une telle incidence ne peut résulter de la seule instauration d'une bande cyclable sur une voie de circulation.

QE n° 17766, réponse à Jean-Louis Masson (Moselle - NI), JO Sénat du 10 mars 2022