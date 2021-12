La création d’un nouveau campus étudiant à Créteil se concrétise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La ville de Créteil disposera d’un tout nouveau campus étudiant dans le courant de l’année 2025.

À Créteil (Val-de-Marne), un campus étudiant de près de deux hectares sera construit sur le site de l’ex-centre de tri postal à l’automne 2025. L’emplacement a été choisi pour sa proximité avec l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) et la gare du Vert-de-Maisons desservie par le RER D. Ce complexe innovant va permettre la structuration de l’offre universitaire et son adéquation avec les besoins des étudiants du département. Il comprendra 750 chambres étudiantes, dont 250 conventionnées avec le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). Les étudiants pourront bénéficier d’espaces de coworking, d’une salle de sport et d’un cinéma. Par ailleurs, les espaces extérieurs seront aménagés et végétalisés.

La construction de ce campus s’inscrit dans le cadre du programme de la Ville de Créteil, en partenariat avec divers acteurs du logement, porteurs de projets immobiliers. Il concerne la création de places supplémentaires pour le logement des étudiants de l’UPEC et est porté par la société Arkadea, issue du regroupement de Poste-Immo et d’Icade Immobilier. Le projet a été imaginé par l’agence d’architecture ECDM, à Paris, et est soutenu par les collectivités territoriales, pour une architecture répondant aux enjeux écologiques et environnementaux. Notons que le projet de ce campus sera complété par une nouvelle offre de 140 logements familiaux, afin de diversifier l’offre de logements sur le territoire.