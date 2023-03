La coopérative d'achat VST se donne les moyens de son développement

À l’approche de la cinquantaine, elle est toujours aussi fringante. Née de la volonté de Joseph Landreau, qui souhaitait faire évoluer la distribution au profit des artisans, la coopérative VST (anciennement Vendée Sani Therm) a vu le jour en 1976 à La Ferrière. Aujourd’hui première coopérative artisanale d’achat de France, elle a connu une croissance importante. En six ans, son chiffre d’affaires a progressé de 94 % pour atteindre 226 M€ l’année dernière. « Nous rassemblons 800 adhérents (plombiers, chauffagistes, électriciens, carreleurs, couvreurs), contre 500 en 2016, sur les départements de la Vendée, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres et de la Vienne », rappelle Thierry Orieux, directeur général de la coopérative. Pour absorber cette hausse massive, l’adhérent de l’Orcab a créé 130 emplois sur les cinq dernières années portant le nombre total de salariés à 410. « Dans un contexte économique favorable, nous nous sommes lancés depuis cinq ans dans un grand programme de développement validé par notre conseil d’administration afin de continuer à améliorer le service que nous apportons à nos adhérents et le bien-être au travail de nos salariés », explique le DG qui note : « Nous sommes à la fois dans la préoccupation et l’anticipation des besoins ». Ainsi, ces deux dernières années, ce sont 23 M€ qui ont été investis pour moderniser les équipements de l’entreprise.

Un siège agrandi et modernisé

Démarrés en 2021, les travaux de modernisation et d’agrandissement du siège social de la coopérative mobilisent pratiquement un tiers de la somme, soit 7 M€. « Nous avons engagé la construction de 3 000 m². Mais, afin qu’aucun salarié ne soit lésé, nous rénovons les 1 800 m² existants. Nous attachons une grande importance au bien-être au travail de nos collaborateurs. Nous avons donc eu l’idée de créer une salle de sport. On est tous confrontés aux difficultés de recrutement, cet équipement participe à ce que les salariés se sentent bien et évite le turn-over », se félicite le président de la coopérative, Christian Fauchet. La livraison des locaux est attendue en avril prochain.

Création d’une agence à Poitiers

Suite à la fusion avec la coopérative Cosesac dans la Vienne et les Deux-Sèvres, VST souhaitait consolider sa présence et affirmer son développement dans ces deux départements. Aussi, elle a engagé la construction d’une agence à Poitiers (Vienne). Un terrain de 15 500 m² a été acquis en 2020 et un dépôt de 2000 m² a vu le jour l’année dernière. Pour compléter l’ensemble, l’entreprise érige une salle d’exposition de 900 m² qui sera opérationnelle à l’été prochain. Parallèlement, la coopérative Acem, située sur le même site, disposera d’une salle d’exposition de même taille. Les deux showrooms formeront le site d’exposition le plus important de la Vienne. « L’investissement se monte à 6,5 M€. Ces outils sont nécessaires si nous voulons continuer de percer sur ces territoires. Il y a cinq ans, nous faisions 10 M€ de chiffre d’affaires dans les deux départements, aujourd’hui, nous en sommes à 46 M€ », se réjouit Thierry Orieux. Dans la lignée de ce chantier, la coopérative mène également des travaux de rénovation de l’agence de Vertou (Loire-Atlantique) pour un montant de 2 M€. « Il s’agit de la refonte totale de la salle d’exposition. La livraison est prévue pour le printemps 2024 ».

Une nouvelle plateforme pour 2025

Côté logistique, de gros chantiers sont à l’étude. Ainsi, la plateforme des Essarts (Vendée) ouverte en 2017 a connu en 2020 un agrandissement de 17 000 m² de surface couverte pour un investissement de 8 M€. « Compte tenu de la forte croissance de l’entreprise, ce site est d’ores et déjà saturé. Nous allons donc construire en 2025 une nouvelle plateforme, 18 000 m2, à Chavagnes-en-Paillers, au cœur de notre périmètre d’action », annonce le directeur général qui confie que l’investissement pour cette structure devrait atteindre les 20 M€.

La mise en activité de ce nouveau site entraînera une réorganisation des trois plateformes et des flux afin de gagner en « kilomètres camion ». « Chavagnes accueillera entre autres l’activité carrelage et les 12 000 références de plomberie et d’électricité, deux activités qui nécessitent beaucoup de manutention. Et pour améliorer les conditions de travail, nous allons mettre en place des systèmes d’automatisme », ambitionne Thierry Orieux qui ne cache pas une certaine sérénité quant à la conjoncture pour cette année. En effet, le 28 février, la coopérative a bouclé son résultat 2022-2023. Il présente une hausse du chiffre d’affaires de 14 %, dont 7 % dus à l’inflation, pour s’établir à 226 M€. « Nous vivons une période de digestion post Covid où tous nos métiers sont en croissance. Elle devrait d’ailleurs être encore au rendez-vous cette année. Même si les perspectives dans le neuf sont un peu difficiles et que les primo-accédants souffrent, il y a encore de quoi faire en matière de transition énergétique. Alors je ne dirais pas qu’aucun artisan ne va souffrir mais ce ne sera pas la majorité », conclut le DG.