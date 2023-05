La coopérative Acem investit pour se renforcer sur ses territoires

Créée en 1998 à Châtillon-sur-Thouet, la coopérative Acem (adhérente de l'Orcab) fédère aujourd’hui 256 adhérents, dont les trois quarts sont installés dans les Deux-Sèvres. « Nous représentons tous les métiers du bois : couvreurs, charpentiers, agenceurs, menuisiers… Nous jouons le rôle de centrale d’achat avec en complément une activité de découpe pour l’activité agencement », explique Thierry Jamin, directeur général de l’entreprise qui emploie 80 personnes et possède à proximité de son siège un showroom Artipôle de 1 500 m2.

Implantée sur 10 hectares de terrain, l’entreprise s’appuie sur 32 000 m2 de surface de stockage. « Nous avons 7 M€ de stock, on doit pousser les murs », note le directeur. Un chantier de construction portant sur 4 000 m2 de locaux supplémentaires a été engagé. Ce nouveau bâtiment qui permettra à l’entreprise d’étoffer sa gamme de panneaux, agglomérés, mélaminés, décors, OSB…, sera livré en juillet prochain. « En complément, nous érigeons un atelier de découpe de 800 m2 et investissons dans du matériel divers et des camions », poursuit le directeur qui précise que l’ensemble représente une enveloppe globale d’environ 7 M€.

Un marché à conquérir sur la Vienne

La coopérative travaille en parallèle à développer sa présence dans le département de la Vienne où elle compte une soixantaine de professionnels. Dans ce cadre, elle a engagé quelque 1,5 M€ pour co-construire, avec la coopérative vendéenne VST, un showroom sous enseigne Artisans Artipôle.

L’ensemble de 1 200 m2 ouvrira ses portes à Poitiers en juin 2023. « En entrant, les visiteurs auront accès à deux univers : celui du bois et celui de la plomberie que porte notre partenaire, commente Thierry Jamin. Les clients trouveront tous les produits que nos adhérents proposent: fermetures, pergolas, parquets, lambris… Nous souhaitons avec ce showroom apporter aux professionnels un outil de proximité qui réponde aux besoins du département ». En effet, la coopérative qui réalise 7 m€ de chiffre d’affaires sur le département de la Vienne - sur un CA consolidé de 49,3 M€ – estime posséder une marge de progression importante sur ce territoire : « On a le potentiel de monter à 20 voire à 30 M€ », ambitionne le directeur général qui ne prévoit pas d’installer une unité de stockage dans la Vienne : « Depuis notre base, nous mettons moins de temps à livrer Poitiers que certaines zones des Deux-Sèvres », justifie ce dernier.

L’Acem ne s’arrêtera pas en si bon chemin puisqu’elle envisage déjà pour l’année prochaine un important chantier de construction de locaux administratifs : une enveloppe de 3 à 4 M€ sera engagée pour ériger 1 200 m2 de bureaux qui se substitueront à ceux existants.