La contractualisation digitale

La période de la Covid-19 aura peut-être eu un avantage : avoir conduit à marche forcée les acteurs de l'immobilier à dématérialiser la rédaction et la signature de leurs contrats. Alors que ces technologies étaient vues hier comme de simples gadgets, elles sont devenues une nécessité pour maintenir une activité et sécuriser le chiffre d'affaires. À condition pour les juristes d'en maîtriser les usages, ces innovations vont permettre de voir et de penser les contrats autrement.