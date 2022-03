La construction modulaire a rendez-vous à Nantes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Construction modulaire Supprimer Nantes Supprimer France Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

L’Acim, le syndicat professionnel des acteurs de la construction Industrialisée et modulaire, organise à Nantes le 30 mars prochain son 3ème colloque national, en partenariat avec le magazine Hors-Site.

C'est la branche appelée à révolutionner le secteur du BTP : la construction industrialisée et modulaire tient son 3e colloque le 30 mars prochain à Nantes, sous l'égide de son association professionnelle, l'Acim (Acteurs de la Construction Industrialisée et Modulaire) et du magazine spécialisé Hors-site.

Parmi les thématiques abordées lors de ce colloque, la reconnaissance de la qualité dans la filière, les atouts et propositions de l’Acim sur le bilan carbone, l’économie circulaire et la RE20202 ou encore la nécessaire formation à ces métiers qui emploient aujourd'hui près de 8000 personnes (pour un chiffre d'affaires de près de 1 milliard d'euros).

Au cours des différents débats qui animeront la journée, les participants pourront grâce aux interventions d'invités comme Etienne Crépon (CSTB), Robin Rivaton ou Christophe Cougnaud, répondre aux questions qui animent le secteur.

3ème colloque de la construction industrialisée, modulaire et hors-site ; mercredi 30 mars 2022 - 9h - 17h30 ; Cité des Congrès de Nantes – 5 rue de Valmy – 44000 Nantes