La construction et l’énergie portent Vinci

Ces deux activités auront été les principaux moteurs du groupe en 2021, tandis que le pôle concession continuait son rétablissement progressif. Fort de résultats annuels qui dépassent ceux d'avant crise, le groupe se renforce sur le marché de l'énergie avec l'intégration de sa nouvelle entité, Cobra IS.

« Le nouveau Vinci Construction a tenu toutes ses promesses ». « Une très très belle année pour Vinci Energies, en dépit de retards d’approvisionnement qui ont limité l’activité en fin d’année ». C’est en ces termes élogieux que le PDG du groupe de BTP, Xavier Huillard, a souligné la performance réalisée en 2021 par les entités respectivement dirigées par Pierre Anjolras et Arnaud Grison.

Aux côtés de ces deux pôles, Vinci Immobilier enregistre également de très bons résultats avec un chiffre d’affaires 2021 de 1,611 Md € en croissance de 22,1% par rapport à 2019. La filiale apporte ainsi sa pierre à une année 2021 qui aura vu le chiffre d‘affaires du groupe dépasser celui de 2019 : +3 % à 49,4 Mds€ et générer un cash-flow libre record de 5,3 Mds€.

Des marges en progression

Bien plus que l’année 2020, trop chahutée par le Covid-19 pour être significative, c’est bien le comparatif avec 2019 qui reste le meilleur étalon de la performance de l'entreprise.

Or, par rapport à cette marque, le pôle construction de Vinci a progressé de 4,9 % à 26,282 Mds€ en 2021. En France, où elle a généré 12,8 milliards d’euros, l’activité est restée soutenue sur l’ensemble des métiers des travaux publics et a notamment été portée par les projets du Grand Paris Express. De même, le bâtiment a aussi profité de grandes opérations en région parisienne.

L’international, quant à lui, a bénéficié de la montée en puissance de plusieurs gros contrats, dont deux lots de la ligne à grande vitesse HS2 au Royaume-Uni. Sa part prend même le dessus sur celle du marché domestique avec un résultat de 13,5 milliards d'euros en hausse de 16 % par rapport à 2019. Une tendance « conforme à notre feuille de route stratégique », commente Xavier Huillard avant d’élargir son analyse à la dynamique générale du Nouveau Vinci Construction.

« Globalement, nous notons une montée en régime de nos grands projets et un bon volume de marchés significatifs remportés, mais aussi, et peut être même surtout, un retour des petites et moyennes affaires qui sont déterminantes pour assurer la robustesse de l’ensemble. Cette situation nous permet d’être encore plus sélectif que nous l’étions précédemment et de continuer à travailler sur les marges », a-t-il-expliqué. Des marges en progression puisque le résultat d’exploitation des activités de construction s’établit à 3,7% contre 3,3 % en 2019 et « devrait continuer à progresser », espère le PDG de Vinci.

