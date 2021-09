La construction du sentier du Thermal Express se poursuit en direction de Châtel-Guyon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Circulations Supprimer Valider Valider

Une troisième section du sentier du Thermal Express est en cours de construction. Il s’agit d’une extension créée en direction du centre de la ville de Châtel-Guyon.

L’entreprise Colas a lancé la troisième phase du projet « sentier du Thermal Express », visant à étendre le tracé actuel vers la ville de Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme), le 30 août 2021. Un cheminement doux, de 630 m de long et 3 m de large, a pour cela été créé. Il doit être revêtu de stabex (liant de stabilisation et de protection de sols) et bordé de bois. Ces travaux devraient s’étaler jusqu’à fin septembre. L’agglomération Riom Limagne et Volcans, le porteur du projet, a consacré 142 k€ à leur réalisation.

Pour rappel, la création du sentier du Thermal Express a été lancée en 2019. Le projet vise à aménager une piste de 2,5 km de long pour permettre une liaison douce entre les villes de Riom et de Châtel-Guyon, suivant l’ancien tracé de la voie de chemin de fer. Elle sera couplée avec le sentier reliant la rocade nord-ouest de Riom et la coulée verte de l’Ambène, afin de mettre en place une circulation douce, loin des routes, entre Châtel-Guyon, Riom, Mozac et Enval (Puy-de-Dôme).