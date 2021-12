La construction de logements poursuit sa hausse

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer Ministère de la Transition écologique et solidaire Supprimer Conjoncture Supprimer Conjoncture immobilier Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer Stores et fermetures Supprimer Négoce Supprimer Valider Valider

Les permis de construire et les mises en chantier sur les douze derniers mois sont toujours supérieures à la période d'avant-crise, mars 2019 - février 2020.

Le nombre d'autorisations délivrées pour la construction de logements a baissé de 1 % entre septembre et novembre par rapport aux trois mois précédents mais il reste au-dessus (+2,4%) de son niveau d'avant-crise, soit entre mars 2019 et février 2020, tout comme les mises en chantier (+4,3%), selon des données publiées mercredi 28 décembre par le gouvernement.

Alors qu'au trimestre précédent, le logement individuel "tirait" la production, la tendance s'est inversée : les logements individuels se replient (- 4,2 % après + 2,8 %) alors que les logements collectifs ou en résidence se redressent (+ 1,7 % après - 0,6 %).

Evolution de la construction de logements - © StatInfo Close Lightbox

468 000 logements autorisés en un an

Entre décembre 2020 et novembre 2021, 470 000 logements ont été autorisés à la construction, soit 70 200 de plus qu'au cours des douze mois précédents - période qui inclut le premier confinement. Dans le même temps, environ 391 800 logements ont été mis en chantier, soit 38 100 de plus (+10,8 %) qu'au cours des douze mois précédents.

