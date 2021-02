La construction de logements neufs s'enfonce

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Logement Supprimer Logement neuf Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer Négoce Supprimer Valider Valider

Les autorisations de construire et les mises en chantier sont toujours dans le rouge, selon les statistiques publiées par le ministère de la Transition écologiques ce vendredi 26 février.

Les mois se suivent et se ressemblent pour la construction de logements. « Sur les douze derniers mois, 377 600 logements ont été autorisés à la construction, soit 73 500 de moins qu'au cours des douze mois précédents (-16,3 %) », selon le ministère de la Transition écologique qui publie ses statistiques ce vendredi 26 février, arrêtée à fin janvier 2021. Dans le détail, le logement collectif recule plus fortement que les autres typologies d’actif à -23,5% sur un an. L’individuel pur abandonne 10,1% et l’individuel groupé -16,5%.

Recul des mises en chantier

« Dans le même temps, on estime que 344 900 logements ont été mis en chantier, soit 44 000 de moins (- 11,3 %) que pendant les douze mois précédents », peut-on lire dans l’étude statistique du ministère. Sur les ouvertures du chantier, toutes les typologies de logement enregistre des données en berne : -10,8% pour le collectif, -12,6% pour l’individuel groupé, -11,2% pour l’individuel pur…

Rappelons qu’au cours du mois de février, Grégory Monod, président du Pôle Habitat de la FFB, alertait sur « une crise historique de la construction » qui était en train de se profiler. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.