La construction de logements neufs n'avance pas

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Conjoncture Supprimer Logement Supprimer France Supprimer Permis de construire Supprimer Valider Valider

Au deuxième trimestre 2021, les logements autorisés sont en hausse (+ 1,6 %) par rapport au trois mois précédents. Quant aux mises en chantier, elles reculent : -2,7%.

Alors bien sûr, il y a l'effet de rattrapage après une année 2020 marquée par les différents confinements. Sur un an, de juillet 2020 à juin 2021, 433 400 logements ont été autorisés à la construction, soit 21 400 de plus qu’au cours des douze mois précédents (+ 5,2 %). Dans le même temps, on estime (1) que 387 600 logements ont été mis en chantier, soit 30 600 de plus (+ 8,6 %) que pendant les douze mois précédents.

Mais la faiblesse de la construction de logements neufs persiste et la stagnation fait place à la hausse.

Un deuxième trimestre au ralenti

Ainsi, au deuxième trimestre 2021, les logements autorisés sont en très légère hausse (+ 1,6 %) par rapport au premier trimestre, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO). Durant cette période, le nombre de logements autorisés a été très proche (- 0,2 %) de la moyenne des douze mois précédant le premier confinement (mars 2019 à février 2020).

Au cours des trois derniers mois, les logements commencés sont estimés en diminution (- 2,7 %) par rapport aux trois mois précédents, en données CVS-CJO. On estime que pendant cette période, les mises en chantier ont été très proches (- 0,2 %) de la moyenne des douze mois précédant la crise sanitaire.

(1) "Les estimations des mises en chantier sont plus fragiles que d’habitude du fait des perturbations liées à la crise sanitaire", explique StatInfo. "Dans ce contexte, les estimations des mises en chantier présentées en cette période peuvent donner lieu à des révisions plus importantes qu’avant la crise sanitaire", ajoute le Service des données et études statistiques.