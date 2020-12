La construction bio-inspirée imprègne Biomim’Expo

Les villes bio-inspirées ont frayé leur passage au salon et show-room Biomim’Expo 2020. L’urbanisme et la construction ont occupé tout le programme de la troisième journée de l’événement annuel consacré au biomimétisme, qui se déroule cette année en mode virtuel du 7 au 11 décembre autour de ce fil conducteur : « Changer de regard pour changer d’échelle, par la force du collectif ». Retour sur la table ronde d’ouverture de cette troisième journée, dont le titre résonne comme un manifeste : « Plus de vie dans les villes ».