La Confédération des grossistes de France, nouvelle identité de la CGI

La Confédération du commerce de gros et international (CGI) s'appelle désormais CGF, suite à son Assemblée générale du 16 juin.

Plus proche de l'activité des adhérents et plus lisible pour les Pouvoirs publics : c'est ainsi que la Confédération des grossistes de France (CGF) explique le choix de cette nouvelle identité, en lieu et place de la CGI. Ce changement a été rendu officiel lors de l'Assemblée générale de la confédération, le 16 juin dernier.

La CGF rassemble 31 fédérations professionnelles spécialisées dans le commerce de gros, dont la Fédération nationale de la décoration (FND), la Fédération française de la quincaillerie (FFQ) et la FNAS-FDME (négociants en sanitaire, chauffage, électricité), dont la nouvelle identité commune sera dévoilée fin juin.