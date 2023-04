La Compagnie des Déboucheurs fait renaître en franchise le métier d'entretien des canalisations

Née en 2015, à Saint-Galmier (Loire), d’une rencontre entre Benoît Magand, multi-franchisé, et Grégory Bonhomme, 11 ans d’expérience dans une entreprise d’assainissement, la Compagnie des Déboucheurs, aujourd’hui implantée à Saint-Héand, poursuit son développement sur un « métier qui n’existait plus », celui de « spécialiste du débouchage et de l’inspection des canalisations ». Après une première franchise ouverte en juin 2018, l’implantation de la marque progresse depuis à raison de deux agences par mois. Si celle-ci compte 83 agences réparties sur l’ensemble du territoire, à l’exception de la « diagonale du vide » et de la région Grand-Est, pour un chiffre d’affaires de 19 M€ et un effectif de 101 collaborateurs, les deux fondateurs annoncent viser, à l’horizon 2025-2026, 140 agences, 300 techniciens et un CA de 50 M€. Pour expliquer son succès, avec une croissance de son CA de + 54,34 % en un an et 82 000 interventions, le réseau avance une méthode simple : 3 tarifs simples TTC sans majoration (110 € pour un débouchage manuel ou un passage caméra et 240 € pour l’hydrocurage), un centre d’appels intégré, une prise de rendez-vous dans les 20 mn et une garantie de résultat. « Personne ne s’occupait plus du dépannage d’urgence (qui représente 95 % des demandes auprès du réseau), analyse Grégory Bonhomme. Cette profession obscure et dénigrée, délaissée de surcroît par les plombiers qui préfèrent effectuer des installations, avait besoin d’être rétablie à travers un schéma de confiance auprès du client ».



Profils atypiques

Directrice des soins d’une clinique, marin-pêcheur, steward d’Air-France ou banquier d’affaires, voici quelques-uns des profils des franchisés de la Compagnie des Déboucheurs : « Nous comptons quasiment pas de plombiers, même si certains de leurs salariés nous rejoignent, poursuit le cofondateur. Il est plus facile de former à nos méthodes quelqu’un de neuf plutôt qu’un professionnel qui a déjà 20 ans d’habitudes, notamment en matière de rapidité d’analyse, de maîtrise des diagnostics de panne et même de système D ! ».

Loin de s’opposer aux plombiers, La Compagnie des Déboucheurs dit même lier certains partenariats avec eux, quand, par exemple, des dysfonctionnements sont constatés. « Nous nous positionnons en tant que déboucheurs et nous n’allons pas au-delà, précise encore Grégory Bonhomme qui met en avant une note de 9,9/10 sur les avis vérifiés de l’année écoulée et avance la progression e la clientèle grâce au fameux bouche à oreille. Pour équiper les techniciens, le réseau est propriétaire de sa flotte de véhicules ateliers d’interventions, 100 4x4 compacts et utilisables avec un seul permis B : « D’un coût unitaire de 70 000 à 80 000 €, ils sont moins onéreux qu’un poids lourd, détaille Grégory Bonhomme. L’arbre de transmission entraîne un groupe haute pression capable de fournir 300 bars et le véhicule est équipé de matériels pour créer des accès ou passer les caméras endoscopiques ». En tout état de cause, le technicien doit rester axé sur son client : « Nous faisons tout pour soustraire nos collaborateurs des démarches administratives chronophages et leur ainsi permettre de se concentrer sur la qualité d’intervention ». S’il n’existait plus, le métier de déboucheur a trouvé là un vrai débouché !