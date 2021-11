La commune de Thiers aura sa Maison France Services à compter de janvier 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le bureau de poste de la ville haute de Thiers sera fermé jusqu’au 18 novembre en raison des travaux d’installation d’une Maison France Services (MFS).

Sous l’égide de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne, une Maison France Service sera bientôt créée au sein des locaux de La Poste en ville haute de Thiers (Puy-de-Dôme). Porté par La Poste en collaboration avec la municipalité, le projet vise à faciliter la vie des personnes éloignées des services publics et des institutions en général. Il s’inscrit dans le cadre d’une démarche globale menée par l’État, permettant à chaque citoyen d’accéder aux services publics, quel que soit l’endroit où il vit.

Cette structure accueillera des partenaires associés à l’offre de services qui y sera proposée. En plus du bureau de La Poste, le site regroupera plusieurs services de proximité ainsi que certains services des ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Comptes publics. S’y ajouteront des permanences de Pôle emploi, de la CAF, de la MSA, de la Carsat et de la CPAM. Par ailleurs, la MFS disposera de services additionnels en faveur de l’inclusion numérique.

Les travaux ont débuté le 21 octobre pour une fin programmée au 18 novembre, et une labellisation de la MSA en janvier 2022. Pendant toute la durée du chantier, le bureau de poste sera fermé pour des travaux de réfection et de réaménagement. Notons que le projet bénéficiera d’une aide au fonctionnement de 30 k€, versée chaque année par l’État.