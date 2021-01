La commune de Reventin-Vaugris accueillera le premier data center du pays viennois

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Isère Supprimer Data center Supprimer Valider Valider

L’entreprise informatique Xefi va construire son troisième data center à Reventin-Vaugris.

Vienne Condrieu Agglomération aura son premier data center grâce à l’initiative du groupe d’informatique de proximité Xefi, basé dans le Rhône. Cette construction s’effectuera au lieu-dit Gerbolle, sur la zone d’activité de Reventin-Vaugris en Isère. La société a obtenu le permis de construire le 4 décembre dernier. « Les travaux devraient donc débuter début mars 2021 », d’après Myriam Rambaud, la directrice juridique et grand projet de l’entreprise Xefi. « Ce sera notre troisième data center. Il sera de petite taille (deux fois quarante baies), par rapport aux deux autres à Civrieux (Ain) qui accueillent respectivement 176 et 160 baies. C’est donc vraiment un projet de proximité qui vise à desservir le territoire d’activité commerciale alentour », a-t-elle précisé.

Cet équipement sera le premier data center de la région Viennoise, il permet de stocker et de protéger les données des TPE et des PME sur l’ensemble du territoire. Le choix de cet emplacement entre dans le cadre du développement des activités de l’entreprise Xefi sur la région, et notamment dans le sud. La livraison des travaux est prévue pour la fin de l’année 2021.