La communauté de communes de l’Oise Picarde soutient les travaux de rénovation des entreprises

La communauté de communes de l’Oise Picarde propose une aide à la modernisation, à la diversification, à l’accessibilité et à la sécurisation des entreprises.

La communauté de communes de l’Oise Picarde (CCOP) participe au financement des travaux de rénovation des très petites entreprises de son territoire. Elle a pu débloquer ces aides grâce au Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC), en partenariat avec la Chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France et la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oise. En 2020, 40 entreprises ont obtenu une aide de 500 € et un prêt à 0 % de 1 500 €, soit un total de 80 k€. À ce jour, plusieurs autres dossiers sont en cours d’instruction. À noter que les travaux éligibles concernent notamment ceux contribuant à l’amélioration du cadre urbain de la commune concernée : la rénovation de façades commerciales, le remplacement de vitrines et leur éclairage…