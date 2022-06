La combustion sans flamme, nouvelle technologie d’Ökofen

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Chaudière Supprimer Chauffage Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le spécialiste de la chaudière à granulés lance Pellematic Condens ZeroFlame, une nouvelle chaudière dont la combustion sans flamme réduit les émissions de particules fines à un niveau proche de zéro.

La chaudière à granulés est une solution préconisée pour résoudre les problématiques de qualité de l’air. Environ 400 fois moins polluante qu’une cheminée classique, elle émet malgré tout une faible quantité de particules fines. Le fabricant Ökofen innove aujourd’hui pour rendre ce mode de chauffage encore plus propre, avec ZeroFlame, une nouvelle technologie de combustion sans flamme qui évite la production de ces particules.



Performante et accessible



Pellematic Condens ZeroFlame a été conçue avec un enjeu double : réduire au minimum les émissions de particules et limiter le surcoût pour rendre l’appareil accessible au plus grand nombre. Elle a donc été développée à partir des acquis de la chaudière Pellematic Condens, avec un foyer de combustion redessiné et une recirculation partielle des gaz de combustion vers le brûleur et la zone de combustion secondaire. Contrairement à un électrofiltre qui piège les particules générées par la combustion, cette technologie, moins coûteuse et sans entretien, optimise la combustion à la source. Résultat : pas de flamme, très peu de fumées, et une baisse radicale des émissions de particules fines jusqu’à un niveau difficilement perceptible pour les appareils de mesure courants.

Le taux de poussières fines atteint en moyenne 2 mg/Nm3, avec un rendement de 105 % (en 10 kW), des valeurs validées par le TÜV Autriche. Par ailleurs, la nouvelle version ZeroFlame reprend les caractéristiques de la Pellematic Condens : condensation très haut rendement, compacité, simplicité d'installation, régulation connectée de série, fonctionnement entièrement automatisé. Elle est disponible en 10, 12, 14, 16 et 18 kW. Le surcoût de la chaudière est d’environ 500 €, contre 2 500 € pour l’électrofiltre d’une chaudière destinée à la maison individuelle.