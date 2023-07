La Colas Team Cup, l’évènement international du groupe Colas pour ses collaborateurs

Tous les deux ans, dans les 50 pays d’implantation de l’entreprise, les participants tentent de remporter les qualifications de leur zone dans différentes disciplines : course à pied, football à cinq ou incroyables talents, nouvelle discipline ajoutée cette année. Les finalistes des quatre coins du monde se retrouvent quelques mois plus tard pour tenter de remporter la victoire ultime. Pour cette 3ème édition, le rendez-vous a été donné à Marrakech.

C’est donc sous le soleil marocain que les finalistes sont venus défendre les couleurs de leur pays pendant deux jours, de la cérémonie d’ouverture façon JO jusqu’à la remise des trophées. « Un rêve éveillé », « incroyable », « exceptionnel » : voilà comment les participants décrivent leur expérience à l’arrivée dans le grand stade de la ville. Il faut dire que cette troisième édition de la Colas Team Cup est définitivement placée sous le signe de la nouveauté : des finales à l’international, une nouvelle discipline, une compétition étudiante, un engagement caritatif. Immersion dans les finales de la compétition avec les équipes françaises.

Dans les différentes zones, les relais locaux ont organisé des tournois de sélection, géré les inscriptions, communiqué sur cette grande compétition et assuré la logistique de leurs compétiteurs. « Être relais, c’est prenant, mais l’expérience vaut le coup. Nous avons pu constater d’édition en édition à quel point l’engouement est fort. En 2022, 40 équipes de foot se sont inscrites dans le nord-est de la France, on a dû organiser trois tournois pour sélectionner l’équipe finaliste ! », rapporte Fabienne Stein et Jennifer Flahaut, Relais locales France.

L'esprit de compétition

Sur les 4 300 collaborateurs inscrits, 230 se sont qualifiés pour les finales. « Avec les collègues de l’établissement, on s’est inscrit à chaque édition, mais c’est la première fois qu’on arrive en finale !, s’enthousiasme Romain Duvivier, capitaine de l’équipe « Montaron FC ». On est là pour gagner bien sûr, mais pas seulement. En étant ici ensemble, on se découvre dans un autre contexte, on tisse des liens plus forts. »

Après le défilé des délégations sur le podium pendant la cérémonie d’ouverture, le coup d’envoi est donné. Chaque équipe de football rencontre en matchs de poule les collaborateurs de 8 autres zones du monde. En fond sonore des matchs, on peut entendre les prestations des talents qui passent leurs premières auditions sur la scène du grand stade, devant un jury composé d’artistes locaux. Dessin, peinture, saxophone, piano, chant, pâtisserie, équitation : les talents des différents pays brillent par leur diversité. « Monter sur une scène comme ça, c'est une première pour moi, raconte David Paluau, Talent de l’ouest de la France. Je suis chef de chantier et d'habitude je chante dans mon fourgon ! C'est mon chef d'établissement qui m'a parlé de la compétition, il a même créé mon compte pour m'inscrire ! ».

Le goût du challenge

A quelques pas de là, dans la Palmeraie, les équipes de coureurs parcourent à tour de rôle 10 kilomètres, sous les encouragements de Paula Radcliffe, la marraine de cette édition qui a été pendant 16 ans la détentrice du record du monde féminin de marathon. « J’ai été très impressionnée par les collaborateurs de Colas, commente-t-elle. Je les ai vus se donner à fond, malgré la chaleur et le soleil. Quand on est capable de relever un défi comme la Colas Team Cup, on peut soulever des montagnes dans d’autres domaines. »

Une victoire partagée

Deuxième jour de compétition, les équipes françaises sont en lice pour les phases finales. Les coureurs, placés sur les premières marches du podium grâce à la course longue, prennent le départ en relais sur les pistes du grand stade. Chaque équipe a intégré un coureur de plus : un étudiant tiré au sort. Car cette année, la Colas Team Cup a ouvert ses portes aux écoles du monde entier. « C’est l’occasion pour ces jeunes de venir à la rencontre de nos équipes, de découvrir nos valeurs et notre culture d’entreprise, » analyse Amelia Irion, Directrice des Ressources Humaines du groupe Colas. Ils sont au total 58 à avoir fait le déplacement jusqu’au Maroc pour investir les pistes, la scène et les terrains de football.

Nous avons tout donné pour cette finale !, confie Monique Durand, coureuse du territoire Ouest. Nous avons fait corps, en équipe, autour de notre coach Ghislain. Ce soir on ressent beaucoup de joie, de cohésion. »

Après la remise des médailles sportives, les Talents se produisent en spectacle devant toutes les équipes réunies. « Nos talents sont de grands professionnels, mais aussi de vrais artistes, observe Laurent Guillaume, Directeur du Management des Talents, et membre du jury. Croyez-moi, il en faut, de l’audace pour venir partager sa passion sur scène ! Je suis très ému d’avoir été aux premières loges de ce spectacle pour voir s’exprimer les valeurs du Groupe sous toutes leurs facettes. » En plus de convaincre le jury de VIP qui siège au premier rang, ils doivent conquérir le public : leur note finale intègre en effet les résultats de l’applaudimètre. C’est Aymeric Lecaillé, Talent du sud-est de la France, qui remporte le trophée avec son saxophone.

Une édition solidaire

Trois équipes ont remporté le trophée, mais tous les participants sortent gagnants de leur expérience de la Colas Team Cup. « Nos collaborateurs ont fait preuve de combativité et de persévérance, mais aussi de fairplay et d’un état d’esprit irréprochable durant toute la compétition », a souligné Thierry Méline, président de Colas France, venu assister aux épreuves finales.



L’esprit de solidarité a imprégné cette troisième édition dès son lancement : pour chaque inscription à la Colas Team Cup, 5 € ont été reversés au partenaire marocain des Apprentis d’Auteuil, l’association Al Karam. Une initiative en lien avec la Fondation Colas, qui a pour objet d’accompagner des projets favorisant l’insertion sociale et professionnelle des jeunes par l’éducation. « Al Karam agit auprès de jeunes en situation de grande précarité, explique Mohamed Amine Hafidi, Président de l’association Al Karam. Cela va de la prise en charge éducative, à des parcours personnalisés d’insertion professionnelle. Nous avons à cœur de leur transmettre le respect de la différence culturelle, sociale, religieuse. Colas incarne cette diversité, le soutien du Groupe donne à nos jeunes une occasion de s’ouvrir sur le monde. » L'ouverture, c'est bien l'esprit qui a animé cette troisième édition de la Colas Team Cup. « On retient surtout les rencontres, on a créé un lien unique en vivant ensemble la même expérience », résume Anis Jamai, capitaine de l'équipe de football du sud-est de la France. Rendez-vous est pris pour une prochaine édition !