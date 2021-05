La clim peut-elle contribuer à lutter contre le Covid-19 ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Technique Supprimer France Supprimer Qualité de l’air Supprimer Qualité de l’air intérieur Supprimer Climatisation Supprimer Coronavirus Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Alors que les ventes d’appareils sont impactées par la pandémie, l’industriel Panasonic revoit ses appareils pour y ajouter une technologie de son cru.

Les ventes de climatiseur ont été mises à mal cette année, car ils sont soupçonnés d’être vecteurs de contagion en dispersant les aérosols dans la pièce sans les évacuer.

Devant ce constat, Panasonic vient de présenter les résultats de tests menés sur les climatiseurs de sa gamme Etherea équipés de sa technologie de purification d’air mise au point en 2003, NanoeX.

Dans un communiqué, l'industriel annonce que les développements récents de cette dernière permettent « d’améliorer la protection contre certains virus comme le SARS-CoV-2 ».

Essais avec des radicaux hydroxyles

Mandaté par l'industriel, le laboratoire Texcell, expert en sécurité virale, a mené plusieurs essais.

Le premier a consisté à mettre en contact dans un volume fermé de 45 l une gaze imbibée de coronavirus et des radicaux hydroxyles. Ces radicaux HO apparaissent spontanément dans la vapeur d’eau atmosphérique sous l’effet du rayonnement solaire lorsqu'ils sont en présence d’ozone et d’oxyde nitreux. Très réactifs, ils disparaissent presque instantanément de l’air. Générés par milliers en quelques secondes, ils ont pour propriété de dégrader la matière organique, les polluants chimiques et les micro-organismes comme les virus. Ce procédé est bien connu dans le traitement des eaux usées, mais aussi pour produire de l'eau ionisée servant au nettoyage et à la désinfection des surfaces. L’industriel explique que lors de ce premier essai, le virus a été supprimé.

Le second essai a servi à tester le climatiseur équipé de la technologie NanoeX dans un volume de 6,7 m3. Grâce à une électrode installée dans le climatiseurs, 4800 milliards de radicaux hydroxyles ont été générés par seconde, puis diffusée dans le flux d’air de l'appareil. Le coronavirus a alors été « inhibé à 90 % en huit heures et à 99,78 % en 24 heures », assure l’industriel.

[...]