PIERRE FORESTIER -

Mirage avant-gardiste en pleine campagne, la cité sanitaire de Clairvivre, construite entre 1931 et 1933 à Salagnac en Dordogne, est l'œuvre majeure de Pierre Forestier (1902-1989). Au cœur d'un parc paysager, ce modèle de société autonome pour personnes atteintes de la tuberculose, maladie alors très répandue en France, articule 350 logements familiaux, un hôtel-sanatorium, des grands magasins, un bureau de poste, un hôpital, des ateliers, et même un restaurant sur l'eau. Spécialiste de l'architecture hospitalière, Forestier a principalement construit en France et en Algérie et, parallèlement à ces projets d'envergure, il a mené des recherches sur les structures tridimensionnelles avec l'ingénieur Robert Le Ricolais.

Dans les années 1950, ils ont construit ensemble deux prototypes de maisons modulaires hexagonales, l'une dans la forêt de Fontainebleau et l'autre à Cadaquès, en Espagne.