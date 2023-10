Chaudière à granulés : l'heure de gloire est arrivée

Un marché en hausse

Le marché du chauffage au bois a connu un très fort essor en France depuis 2016, avec, en 8 ans, un triplement des ventes des chaudières à bois automatique (granulés, bois déchiqueté et biomasse). Le premier semestre 2022 a notamment vu une augmentation de 70 % des ventes de chaudières à granulés par rapport à 2021 (avec 22 648 installations contre 13 293). Les chaudières à bûches ont elles augmenté de 29 % sur la même période. (Source : SFCB, Syndicat français des chaudiéristes biomasse)

Sur l'année 2022 en entier, il s'est vendu 42 000 chaudières au bois, dont 90 % à granulés. "Dans le contexte de tension sur les granulés, la demande pour les chaudières à chargement manuel (bûches) qui représentent toujours 10 % des ventes totales en 2022, a connu un regain sur la fin de l’année", notait Uniclima en début d'année 2023, dans son bilan de l'année écoulée.

À LIRE AUSSI Propellet dresse des perspectives rassurantes pour le granulé de bois

Attention au dimensionnement

Volume chauffé, situation géographique, qualité de l’isolation, confort intérieur souhaité et le cas échéant besoins en eau chaude sanitaire sont à déterminer avant de choisir la puissance de la chaudière. La moyenne est de 40 W/m3 pour des besoins de chauffage. Si la chaudière est sous-dimensionnée ou surdimensionnée, cela entraîne une inefficacité énergétique (fonctionnement à pleine charge sur de longues périodes ou au contraire fonctionnement inefficace, corrosion accélérée, pollution et coûts excessifs) et des pertes de confort.

Le ballon tampon

Le ballon tampon fonctionne comme une batterie qui stocke le surplus d’eau chauffée par la chaudière. Il la restitue quand un besoin de chaleur se présente et évite ainsi la multiplication des cycles on/off de la chaudière. S’il permet de préserver la résistance de l’allumage, d’améliorer le rendement de la chaudière et de limiter les émissions polluantes, son installation est facultative. Le ballon tampon n’est obligatoire que lorsqu’il y a plusieurs sources d’énergie connectées à l’installation (granulés et solaire par exemple).

Le stockage des granulés

Trois solutions sont envisageables, en fonction du type de chaudière installée, des besoins, du budget et de l’espace disponible : réservoir accolé et chargement manuel hebdomadaire ; silo extérieur et chargement annuel par camion souffleur ou automatique par système d’aspiration (jusqu’à 20 m) ; pièce attenante et chargement automatique par vis sans fin ou par système d’aspiration.

Le type de granulés

Le choix des granulés influe sur le rendement de la chaudière mais également sur ses émissions polluantes. Un granulé de qualité doit être certifié ENplus, DINplus ou NF Biocombustibles solides. Ces certifications garantissent notamment un taux d’humidité inférieur à 10 %, un pouvoir calorifique minimal de 4,6 kWh/kg, et d’autres critères comme les dimensions, la composition chimique, le taux de de particules fines ou de chlore.

Le coût des granulés

Après les hausses de prix exceptionnelles en 2022, le granulé a retrouvé en 2023 un niveau de prix plus raisonnable, et reste toujours compétitif face aux énergies traditionnelles. Il s’établit en octobre 2023 à environ 0,09 €/kWh, contre 0,10 € pour le gaz naturel, 0,12 € pour le fioul, 0,15 € pour le gaz propane et 0,22 € pour l’électricité (Source : Ministère de la transition écologique). La fin programmée du bouclier tarifaire pour l’électricité et le gaz devrait encore renforcer sa compétitivité.

Emissions de particules fines et de CO2

Grâce aux progrès technologiques et à l’interdiction en 2020 de la vente de chaudières bois peu performantes, les chaudières de nouvelle génération émettent jusqu’à 400 fois moins de particules fines que les appareils anciens. Leur facteur d’émissions de PM10 (particules de diamètre < à 10 micromètres) s’élève entre 1 et 4, contre 100 pour un appareil à bûches d’avant 2000 et 400 pour une cheminée à foyer ouvert. La modernisation du parc a permis en France de diviser par deux en 8 ans les émissions de particules fines du chauffage au bois.

En termes d’émissions carbone, les fumées produites par les chaudières à granulés émettent 5 à 30 fois moins de CO2 (environ 30 g CO2/kWh) que les chaudières électriques (150 g CO2/kWh), au gaz (250 g CO2/kWh) ou au fioul (300 g CO2/kWh).

Un entretien annuel

Une chaudière dont la puissance nominale de chauffe est comprise entre 4 et 400 kW, quel que soit le combustible utilisé, doit impérativement faire l’objet d’un entretien annuel par un professionnel qualifié. Comme le spécifie l’arrêté du 15 septembre 2009, l’entretien comporte plusieurs étapes : la vérification générale de l’installation et de la chaudière, le nettoyage des composants et le réglage ; l’évaluation du rendement, du bon dimensionnement et des émissions de polluants atmosphériques ; la fourniture de conseils à l’utilisateur.

À LIRE AUSSI Chauffage au bois : nouvelles obligations d’entretien et de ramonage

Des documents à étudier

- Les Recommandations professionnelles « Chaudières à granulés en maison individuelle » publiées par Profeel se composent de 3 fascicules : « Conception et dimensionnement », qui présente les solutions adaptées aux contraintes de la rénovation, les schémas hydrauliques types, les solutions de stockage des granulés, etc. ; « Mise en œuvre et mise en service », qui complète les NF DTU 24.1 (fumisterie) et NF DTU 65.11 (chauffage central) ; « Entretien et maintenance », qui expose les modalités réglementaires, les anomalies de fonctionnement courantes, des exemples de certificat de ramonage et d’entretien, etc.

www.programmeprofeel.fr

- L’étude « Chaufferie bois en rénovation - 12 enseignements à connaître » publiée par l’AQC se concentre sur les installations de puissance 4 à 400 kW. Il présente les principaux points de vigilance et bonnes pratiques à suivre pour assurer le bon rendement et augmenter la durée de vie des installations : dimensionnement, conception du silo, modes de transfert, taux d’humidité des plaquettes, régulation adaptée, etc.

www.qualiteconstruction.com

À LIRE AUSSI Dans le Jura, installation d’une chaudière à granulés dans une maison des années 80

À LIRE AUSSI Dans le Gers, une ancienne bâtisse devient autonome en énergie

Des produits

Viessmann > Vitoligno 100-C :

Une chaudière compacte prête au raccordement

Fabriquée en France, cette chaudière à granulés de bois en quatre modèles est entièrement préréglée et prête au raccordement. Adaptée au remplacement de chaudière fioul, elle assure la production de chauffage seul (ECS en option), sur une plage de puissance de 6,8 à 47 kW, avec une modulation au rapport de 1/3 et un rendement jusqu’à 92 %. De conception compacte et robuste, avec un réservoir à granulés sur le côté (de 225 à 308 litres), elle est classée 7 étoiles Flamme Verte, classe énergétique A+ et certifiée TUV. Allumage automatique et pilotage par programme horaire.

- Puissance nominale : 20/ 25/ 35/ 47 kW

- Rendement : 92 %

- Température de départ max : 80 °C

- Largeur : 910 ou 1010 mm

- Profondeur : 948 ou 1098 mm

- Hauteur : 1245 ou 1385 mm

© Viessmann Vitoligno 100-C

Inovalp/HKS Lazar >Smart Fire :

Une chaudière granulés compatible deux circuits

Compacte, proposée en cinq puissances nominales de 11 à 41 kW, cette chaudière à granulés à alimentation automatique garantit un rendement jusqu’à 92 % (rendement saisonnier de 81 %), avec une puissance nominale de 11 à 41 kW. Connectée, compatible avec deux circuits de chauffage, elle est équipée d’une sonde lambda, d’un régulateur, d’un cendrier de 14 litres et d’un réservoir de 150, 240 ou 440 litres. Nettoyage automatique, extracteur de cendres et pilotage intuitif sur écran tactile. Classe énergétique A+.

- Puissance nominale : 11/ 15/ 22/ 31/ 41 kW

- Rendement : 92 %

- Température de départ max : 85 °C

- Température minimale de retour : 55 °C

- Largeur : 985 à 1490 mm

- Profondeur : 760 à 1015 mm

- Hauteur : 1490 mm

© Inovalp/HKS Lazar Smart Fire

Ökofen > Pellematic Condens ZeroFlame :

Une chaudière aux émissions de particules fines proches de zéro

Dotée d’une technologie de combustion sans flamme permettant de réduire les émissions de particules fines sans électrofiltre ni entretien, cette chaudière à granulés bois à condensation approche un seuil d’émissions de 2 mg/Nm3, grâce à une recirculation des gaz de combustion et une chambre qui limite la température de combustion sur le front de flamme. Elle conserve les performances initiales et un haut rendement de 107,3 %, avec un faible surcoût afin de rendre accessible cette technologie low-tech.

- Puissance modulante : 3 à 18 kW

- Rendement sur PCI : 107,3 %

- Largeur : 732 mm

- Profondeur : 724 mm

- Hauteur : 1425 mm

© Ökofen Pellematic Condens ZeroFlame

Froling France > PE1e Pellet :

Une chaudière basse température ou condensation

Disponible en 4 modèles de puissance 45 à 60 kW, cette chaudière à pellets est disponible en deux versions, basse température ou à condensation. Grâce au rehaussement de la température de retour, elle fonctionne dans une plage de température optimale, avec un rendement accru. Dotée d’un silo à granulés de 175 litres, elle peut recevoir en option un séparateur électrostatique de particules qui réduit les émissions de poussières. La pompe hydraulique de série permet d’alimenter un réservoir tampon. Allumage et décendrage automatiques, écran tactile 7’’. Classe énergétique A++.

- Puissance nominale : 45/ 50/ 55/ 60 kW

- Capacité : 113 L (eau) ; 175 L (silo)

- Largeur : 730 ou 810 mm

- Profondeur : 1490 ou 1780 mm

- Hauteur : 1675 mm