La Chaize-le-Vicomte : fin des travaux de l’église Saint-Nicolas

Les travaux de restauration commencés en 2017 ont permis de sauvegarder et de sécuriser l’église Saint-Nicolas.

Construite au 11e siècle par les vicomtes de Thouars, l’église Saint-Nicolas de La Chaize-le-Vicomte (Vendée) a été classée au titre des monuments historiques en 1908. Elle tient une place importante dans l’art roman du Poitou grâce à son architecture exceptionnelle et sa vaste nef à cinq travées. Durant les guerres de Religion, elle a été brûlée, entraînant l’écroulement d’une partie de l’édifice, et, au cours de la Révolution, elle a été utilisée comme abattoir. Afin de la revaloriser, la commune de La Chaize-le-Vicomte a décidé de lancer des travaux de restauration.

En 2017, la commune a signé une convention avec la Fondation du patrimoine pour récolter des dons dans le cadre de cette restauration. Les travaux ont été lancés la même année et ils ont été répartis en trois phases. La première phase a consisté à refaire la charpente et la toiture du clocher de la partie ouest de l’édifice. La deuxième phase du chantier a porté sur la réfection de la toiture et le remplacement des vitraux de la nef de la partie centrale. La dernière étape de l’opération, récemment achevée, a concerné l’aménagement du chœur et de la sacristie.