La Chaize-le-Vicomte : 18 nouveaux logements sont attendus pour ce premier trimestre 2022

Une nouvelle résidence intergénérationnelle de 18 logements devrait être livrée pour le premier trimestre 2022.

L'Office public de l’habitat (OPH) de Vendée a lancé la construction de 18 nouveaux logements à La Chaize-le-Vicomte au cours de l’été 2021. Conçus pour former une résidence intergénérationnelle, ils devraient être livrés au cours du premier trimestre 2022. Il s’agit de plusieurs maisons individuelles de type 2 (50 m2), de type 3 (75 m2) et de type 4 (85 m2). Selon Christine Rambaud-Bossard, l’adjointe au maire, l’offre d’habitation est destinée à des jeunes, des familles avec ou sans enfant et des personnes âgées. D’ailleurs, sept logements seront consacrés au maintien à domicile de ces dernières.

Un budget de 4 millions d’euros est mobilisé pour la réalisation du projet. Le financement a été assuré par la commune de La Chaize-le-Vicomte, La Roche-sur-Yon Agglomération, Action Logement et l’État. C’est un investissement visant à proposer des logements accessibles pour tous. Celui-ci découle du programme local de l’habitat (PLH) de la municipalité, dont l’objectif est de créer 270 nouvelles habitations en six ans.