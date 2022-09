La cession-bail par les personnes publiques

La réforme du droit de la commande publique entrée en vigueur le 1er avril 2016 a mis fin, dans une très large mesure, à la pratique des baux aller-retour. Cependant, la cession-bail, qui est une autre forme - moins connue - de montage aller-retour reste possible sous certaines conditions. Il ne s'agit alors pas de mises à disposition successives et réciproques, mais de cessions successives et réciproques.