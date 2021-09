La cause du vivant s’impose aux bâtisseurs et aménageurs

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Biodiversité Supprimer France Supprimer Valider Valider

Climat et biodiversité, même combat ! Du 3 au 11 septembre à Marseille, le congrès mondial de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) portera ce message. L’événement sert de répétition générale avant la 15ème session à la conférence des parties de la convention sur la diversité biologique (Cop15), programmée en avril prochain à Kunming (Chine) : les Nations-Unies formaliseront à cette occasion leur feuille de route décennale pour stopper la vague d’extinctions qui frappent les végétaux et les animaux. Entre cette courbe et celle des températures, les mêmes causes se manifestent : quand ils détruisent les habitats, les humains assèchent les puits de carbone en même temps qu’ils stérilisent les écosystèmes.



Alors que les entreprises de BTP et leurs donneurs d’ordre commencent tout juste à comprendre leur responsabilité dans l’hécatombe, le congrès mettra en scène quelques acteurs pionniers de l’univers de la construction. Collectivités locales déterminées à redonner vie à leur littoral ou à redécouvrir leur ciel étoilé, start-up du génie biologique en milieu marin, entreprise de taille intermédiaire en TP et paysage ou géant mondial de l’industrie cimentière : le Moniteur est allé à la rencontre de ces lanceurs d’alerte touchés par l’instinct de vie. Tous pourraient se reconnaître dans l’appel lancé par Antoine Cady, directeur de la recherche et de l’innovation de CdC Biodiversité, filiale de la caisse des dépôts présente dans quatre tables rondes et 18 ateliers à Marseille : « Soyez plus rapides que la réglementation. Les pertes de biodiversité vont plus vite que les travaux des parlementaires » !