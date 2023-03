La porte de garage Carsec Pro de Soprofen 100% sur mesure

Pour répondre à la forte demande de personnalisation, Soprofen propose sa porte de garage Carsec Pro entièrement sur mesure. Cela commence par les dimensions : elle est disponible jusqu’à 5500 mm de largeur et 3500 mm de hauteur. En neuf comme en rénovation, elle s’adapte ainsi parfaitement aux dimensions exactes du garage, sans cochonnet. En plus de rendre invisible l’huisserie de l’extérieur pour une finition encore plus irréprochable, cela évite d’empiéter sur la largeur de passage utile.

Un traitement haute résistance bord de mer

Résultat d’une technologie spécifique à Soprofen, la porte de garage Carsec Pro, avec ou sans portillon, a été spécialement étudiée pour durer dans le temps. Composée de panneaux en acier de 40 mm d’épaisseur, isolés à l’aide d’une mousse polyuréthane pour une performance thermique optimale, elle dispose de pièces conçues dans des matériaux de qualité (aluminium, fonte d’aluminium, acier 15/10ème) qui lui confèrent une grande robustesse.

© Chloe Mazurier Carsec Pro est proposée, en option, avec un traitement haute résistance spécial zones soumises aux environnements extérieurs salins et humides.

Dotée de pieds d’huisserie en acier inoxydable pour éviter la remontée d’humidité, Carsec Pro est proposée, en option, avec un traitement haute résistance spécial zones soumises aux environnements extérieurs salins et humides. Grâce au laquage des faces apparentes extérieures, les panneaux et huisseries de la porte de garage bénéficient alors d’une garantie de 5 ans contre la corrosion pour les habitations situées de 0 à 10 km du bord de mer et jusqu’à 7 ans au-delà de 10 km.

Une porte de garage 100% personnalisable

Côté personnalisation, Soprofen développe un très large choix d’éléments techniques et esthétiques pour concevoir une porte de garage sectionnelle Carsec Pro unique qui se marie à tous les styles de maison :

- un laquage dans près de 400 coloris RAL, lisse ou structuré, mais également avec plaxage chêne doré ou teintes métallisées ainsi qu’un large choix de designs de panneaux (lisse, cassettes, rainures fines ou centrales) et de finitions (blanche lisse ou Woodgrain, grise anthracite Sandgrain),

- un éventail d’appliques et de hublots pour laisser entrer la lumière naturelle, parmi lesquels les modèles Line 200 et 70 de type panoramique,

- une sélection de décors minéraux sous forme de feuille, en remplissage d’un hublot pour apporter du relief ou une touche encore plus moderne à son garage.

Sans oublier un large choix de fonctionnalités à la carte pour une porte de garage adaptée au mode de vie de chacun (fonctionnement manuel ou automatisé, solutions pratiques, d’aération, pack anti-effraction renforcée, aide au stationnement…).

Un nouveau délai express sur toute la France

Appréciée par les professionnels pour sa facilité de pose et sa fiabilité, la porte sectionnelle Carsec Pro est désormais disponible en délai express sur toute la France. Ce nouveau service de livraison rapide concerne les portes sectionnelles plafond à ressorts de traction, quels que soient le type de manœuvre et les options d’automatismes ; dans des dimensions inférieures ou égales à 3000 mm de largeur, avec panneaux à design lisse en finition blanche lisse ou gris anthracite structurée grainée, huisseries laquées, avec option hublot carré et rond de 280 mm. Pour toute commande passée le mardi avant 16h, les professionnels ont l’assurance de recevoir la porte de garage leur jour de tournée habituel, dans un délai réduit à une semaine pour 9 départements de l’Est limitrophes de l’usine, et à deux semaines pour le reste de la France.