La Capeb et Pôle emploi main dans la main pour dynamiser les recrutements

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Emploi Supprimer Capeb Supprimer Vie du BTP Supprimer France Supprimer Valider Valider

La Capeb et Pôle emploi ont noué, le 30 juin, un partenariat pour favoriser les embauches dans les entreprises artisanales. L’enjeu : agir conjointement sur des difficultés de recrutement récurrentes, alors que la transition écologique et la transition numérique génèrent de nouveaux besoins en compétences.

« Malgré la période Covid, les commandes repartent, les carnets se remplissent et, double peine pour les chefs d’entreprises, ils ne trouvent plus de salariés, déplore Jean-Christophe Repon, président de la Capeb.

Alors que le bâtiment publie, depuis la fin du premier confinement, un niveau d’offres équivalent à celui de l’année 2019, la fédération a signé ce 30 juin, avec Pôle emploi, un accord de partenariat destiné à impulser une dynamique de mobilisation conjointe en faveur du recrutement dans le secteur.

La transition numérique, ainsi que la rénovation thermique des bâtiments et la rénovation du patrimoine génèrent en effet de nouveaux besoins en compétences.

Il s’agit également d’agir conjointement sur les difficultés de recrutement récurrentes afin d’offrir de nouvelles opportunités de retour à l’emploi pour les demandeurs d’emploi.

« Les acteurs publics de l’emploi et les forces vives économiques doivent collaborer d’une nouvelle manière dans le but de faire « matcher » au plus près des territoires l’offre et la demande d’emploi», appuie Jean-Christophe Repon.

Des référents bâtiment au plus près du terrain

Concrètement, les deux partenaires misent sur un renforcement du travail en commun entre leurs réseaux respectifs, au plus près des entreprises artisanales, afin de faciliter le partage d’information sur les métiers et leurs spécificités locales.

Une collaboration qui se traduira tout d’abord par la mise en place de référents bâtiment, au niveau le plus pertinent. L’ambition est en outre de permettre d’identifier les compétences transférables, afin d’élargir les recrutements à des candidats issus d’autres secteurs en mobilisant, si besoin, les dispositifs de formation du BTP.

Autre axe du partenariat : le repérage et l’accompagnement des demandeurs d’emploi animés par un projet de création ou de reprise d’entreprise.