La Butte-Rouge au nombre des sept sites européens les plus menacés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Monde Supprimer France Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Valider Valider

Europa Nostra et l’Institut de la Banque européenne d’investissement (EIB) ont annoncé leur « palmarès » 2022 des sites en péril...

Voilà bien une distinction dont la cité-jardin de la Butte-Rouge à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) se serait volontiers passé… Aux dires d’Europa Nostra et de l’Institut de la Banque européenne d’investissement (EIB), les sept monuments et sites patrimoniaux européens les plus menacés en 2022 sont :



La cité-jardin de la Butte-Rouge ;

Le pont de Zogu (Albanie) ;

Le couvent des Récollets à Nivelles (Belgique) ;

Le centre historique de Stolberg (Allemagne) ;

Les bains de Neptune, Băile Herculane (Roumanie) ;

Le palais Bourbon-Orléans, près Cadix (Espagne) ;

La forteresse Crèvecoeur à Den Bosch (Pays-Bas).

Pour le président exécutif d’Europa Nostra, Hermann Parzinger : « La liste des sept sites les plus menacés en 2022 embrasse une grande diversité de sites patrimoniaux […] menacés soit par négligence, soit par une volonté de destruction planifiée, soit par des projets de développement inadaptés, ou encore en raison de l’impact dévastateur de catastrophes naturelles ou par manque de financement. En publiant cette liste, nous désirons envoyer un message fort de solidarité et de soutien aux communautés locales et aux militants engagés pour le patrimoine et qui se sont mobilisés pour sauvegarder ces sites en péril. »

La cité-jardin de la Butte-Rouge, ensemble urbain de 70 hectares, symbolise une longue réflexion sur le logement des classes populaires et sa place dans la ville. Il a reçu le label Patrimoine du XXe siècle en 1990. La cité-jardin représente un témoignage vivant de l’habitat social du XXe siècle dont l’architecture a été fortement marquée par le Mouvement moderne et l’Art Déco, ainsi que par le Bauhaus. La Butte-Rouge totalise 4 000 appartements.

%%ARTICLELIE:2189762%