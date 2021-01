La bourse d’affrètement de Conflans-Sainte-Honorine retenue par la Mission Patrimoine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Entretien-réhabilitation Supprimer Valider Valider

La Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern consacrera une enveloppe de 292 000 € pour la restauration de la bourse d’affrètement de Conflans-Sainte-Honorine.

La bourse d’affrètement de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) figure parmi les 101 sites en France et outre-mer sélectionnés en 2020 par la Mission Patrimoine de Stéphane Bern. Cet édifice répertorié dans l’Inventaire Général du Patrimoine Culturel de la Région Île-de-France va bénéficier, en ce sens, d’une aide de 292 000 € en vue de sa restauration. Une collecte en ligne a été également lancée pour soutenir financièrement le projet.

Des travaux de mise aux normes et de rénovation vont être entrepris pour remettre le bâtiment en état à l’identique. La démolition, le désamiantage, le déplombage, la reprise des fondations et l’aménagement de voirie et des réseaux divers font également partie des travaux de réhabilitation de la bourse d’affrètement. Ces opérations, d’un montant évalué à 1 M€, seront effectuées par l’opérateur national Voies Navigables de France (VNF). À noter que le bâtiment rénové devrait accueillir le siège de la représentation locale de VNF en 2022.