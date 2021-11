La BNF à Amiens !

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Projets Supprimer Somme Supprimer Appel à manifestation d'intérêt Supprimer Renzo Piano Supprimer Valider Valider

Fin du suspense ! C’est à Amiens que la Bibliothèque nationale de France (BNF) va créer son Conservatoire national de la presse et le Centre de conservation de ses collections. Un projet évalué à près de 90 millions d’euros.

Le choix était attendu depuis janvier, la crise sanitaire l’ayant retardé. La Bibliothèque nationale de France (BNF) l’a enfin annoncé, le 17 novembre, par communiqué de presse. Au terme de mois d’attente, depuis le lancement en juin 2020 d’un appel à manifestation d’intérêt auprès des collectivités territoriales pour la création d’un nouveau pôle regroupant le Conservatoire national de la presse et le Centre de conservation pour ses collections, c’est finalement Amiens, dans la Somme, qui abritera l’ambitieux projet dont le budget est évalué à près de 90 millions d’euros.

Parmi les 72 collectivités qui se sont portées candidates, motivées par « la construction d’un projet d’avenir et ancré dans le territoire » avec l’une des plus anciennes et prestigieuses institutions culturelles françaises, Amiens a fait la différence, alors que Douai dans le Nord et Gisors dans l’Eure restaient encore en lice (voir encadré ci-dessous).

[...]