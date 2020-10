Le 25 juin 2019 a eu lieu - via la plateforme Equisafe - la première transaction immobilière sur la blockchain en France 1. Cette transaction a été réalisée en près de 30 minutes et a coûté seulement 150 euros de frais annexes pour un bien d’une valeur de 6,5 millions d’euros. Très souvent décrite comme une technologie novatrice pour bien des secteurs, notamment la finance, la blockchain laisse présager des usages pratiques dans l’immobilier, la promotion immobilière ou encore l’urbanisme. Cette technologie est souvent vendue pour ses bienfaits de transparence et sécurité des données, dans ce cas, quels en seraient les apports concrets dans l’immobilier au sens large ?