La Blockchain pour apporter une réelle plus-value au secteur de l’immobilier

Après la réalisation de la première vente française et européenne via la Blockchain le 25 juin 2019, cette technologie devient à la mode et fait chaque semaine la une de l’actualité. Mais d’où vient cette technologie ? Quelles sont les applications concrètes qui peuvent être faites en immobilier ? Comment peut-elle interagir avec l’intelligence artificielle et l’internet des objets ? Pour résumer, il est souvent dit qu’internet a fait la révolution de la communication, et bien, pour la Blockchain, il faut parler de révolution de la confiance.