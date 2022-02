La blockchain à l'appui de la traçabilité des déchets du BTP

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Numérique Supprimer Déchets de chantier Supprimer Recyclage Supprimer France Supprimer Blockchain Supprimer Traçabilité Supprimer Valider Valider

Trace, spécialiste des services à l'environnement et IBM ont annoncé le lancement de CYCLop, une initiative ouverte s'appuyant sur la technologie blockchain, visant à doter les différentes industries et filières métiers d'une plateforme de traçabilité des déchets.

Silos d'information, flux de données papier et non standardisées, manque de visibilité et de traçabilité entre une multiplicité d'acteurs : tracer les déchets est un véritable défi pour une économie circulaire réelle. Or depuis le 1er janvier dernier, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (dite loi AGEC) impose à l'écosystème de partager les données de traçabilité des déchets et, notamment, des terres excavées, des sédiments et des produits de la démolition, dans un registre national des déchets.

Trace, spécialiste des services à l'environnement et IBM Consulting ont donc décidé de lancer CYCLop, une plateforme ouverte de mise en conformité des acteurs de l'économie circulaire (producteurs de déchets, laboratoires d'analyse, assistants à maîtrise d'ouvrage, transporteurs, entreprises de travaux, négociants, exutoires et acteurs de la revalorisation) qui s'appuie sur la blockchain pour sécuriser les données.

CYCLop trace le cycle de vie des déchets de bout en bout, en associant, au niveau de granularité le plus fin disponible (par exemple la maille pour les terres excavées), l’ensemble des documents de traçabilité émis par les différents acteurs (diagnostic et caractérisation, fiche d'identification des déchets, certificat d'acception préalable, bordereau de suivi des déchets, etc..).

La blockchain CYCLop (protocole permissionné Hyperledger Fabric, open-source géré sous l’égide de la fondation Linux) sécurise la confidentialité entre les acteurs et ancre les éléments clés d’une traçabilité augmentée. Ces données sont réconciliées sur la plateforme et, en ce qui concerne les terres, déblais et sédiments, transmises au registre national des déchets.

« La technologie blockchain joue le rôle de tiers de confiance numérique qui garantit l'intégrité de la donnée, porte une preuve de conformité et promeut une ambition de traçabilité de bout en bout et d’inclusivité de l’écosystème » confirme Vincent Fournier, Blockchain leader chez IBM France.

La première application de CYCLop couvre la traçabilité des terres, des déblais et des sédiments pour le secteur de la construction.

Pour développer les fonctionnalités de la plateforme, CYCLop accueille tous les acteurs de l'économie circulaire souhaitant contribuer à une initiative collective pour répondre à des enjeux critiques et communs. L'initiative propose un cadre de gouvernance ouverte, multipartite et distribuée auprès des utilisateurs clés.

« Nous croyons aux vertus de la "coopétition". C’est pourquoi CYCLop est une initiative ouverte où tous les acteurs peuvent participer au développement d’une plateforme qui dépasse les enjeux de conformité et propose des services à valeur ajoutée », précise Didier Lusseyran, directeur général de Trace Digital Processing..