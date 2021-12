La biodiversité s’infiltre dans l’agriculture urbaine

La convergence entre biodiversité et agriculture urbaine ne coule pas de source : elle dépendra de la volonté des aménageurs et producteurs. Le club Urbanisme, bâti et biodiversité (U2B) de la Ligue pour la protection des oiseaux a réuni les uns et les autres, ce 9 décembre, pour poser les jalons d’un modèle bénéfique aux humains comme aux autres êtres vivants.