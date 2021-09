La Baule-Escoublac : le boulevard Chevrel fermé pour travaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Loire-Atlantique Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le boulevard du Docteur-Maurice-Chevrel sera fermé à la circulation jusqu’aux vacances de Noël. Les travaux de réaménagement se poursuivent.

Depuis le 6 septembre dernier, le boulevard du Docteur-Maurice-Chevrel dans la ville de La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique) est en chantier. Il sera fermé à la circulation jusqu’aux vacances de Noël, période durant laquelle la circulation à double sens sera remise en place. À partir du 11 janvier et jusqu’à fin avril 2022, période prévue pour la livraison, la circulation sera alternée.

Cette dernière phase du chantier de réaménagement de l’entrée de la ville consiste à finaliser la bande roulante avec le marquage au sol et les espaces dédiés aux piétons et aux cyclistes (installation de garde-corps et pavage des trottoirs). La mise en place des éclairages, de la signalisation et de la vidéoprotection font également partie des travaux à réaliser. Au terme de ce projet, chiffré à 4 M€, l’espace réaménagé sera aussi végétalisé.

Ce projet de réaménagement de l’entrée de ville vise à moderniser et à sécuriser le boulevard. Il a également comme principaux objectifs de fluidifier l’entrée du centre-ville et de favoriser la circulation douce.