La Banque Populaire aide les artisans à profiter des JO 2024

Avec le soutien du groupe BPCE, la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques ouvre aux petites entreprises, dont celles du BTP, un gisement de 5 milliards d’euros d’appels d’offres.

Il n’est pas question de laisser les artisans passer le train des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C’est le message martelé par la Banque Populaire du Sud (560 000 clients dans neuf départements) qui, à l’instar des autres entités de la BPCE, veut inciter les artisans et TPE-PME à participer aux appels d’offres et à saisir les opportunités liés aux Jeux de Paris 2024.

Parmi les 5 milliards d’euros de marchés publics mis sur la table, le secteur du BTP est clairement l’un de ceux qui devrait pouvoir tirer son épingle du jeu : « En pleine pandémie, il s’agit d’une opportunité synonyme de levier pour l’économie, explique Gabriel Urena, responsable du marchés des entreprises à la BPS. Nous allons accompagner les entreprises artisanales qui doivent savoir que tout est mis en place pour qu’elles puissent accéder à ces marchés. »

Tous sur la même ligne

Pour être informé du lancement, au fil de l’eau jusqu’en 2024, des appels d’offres relatifs à la construction, la livraison des ouvrages et aux opérations d’aménagement sur tout le territoire par la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo), rien de plus simple. L’artisan peut s’inscrire gratuitement sur deux plateformes dédiées : Entreprises2024 (entreprises2024.fr), portée par le Medef, et Ess2024 (ess2024.org), plateforme de l’économie sociale et solidaire pilotée par l’association Les Canaux.

« Une fois l’artisan inscrit et ayant renseigné ses secteurs de préférence, il est référencé, explique Pia Le Ficher, chef de projet Ess2024. Au fur et à mesure des appels d’offres, il reçoit un mail personnalisé et, s’il n’a pas l’habitude des appels d’offres publics ou s’il a des questions, nous l’informerons et l’accompagnerons afin de lui permettre d’être sur la même ligne de départ que les autres. » L’aide peut aller jusqu’à réfléchir à des types d’associations (groupement momentané d’entreprises, sous-traitance, co-traitance, groupement conjoint ou solidaire, etc.) entre entreprises de tailles différentes mais possédant, par exemple dans la rénovation thermique, des savoir-faire complémentaires.

Webinar et au-delà

Pour Gabriel Urena, l’enjeu est de taille : « Les appels d’offres publics sont essentiels et notre rôle est de sensibiliser les artisans et TPE pour les pousser à s’inscrire sur ces plateformes, mais aussi à poursuivre cette mise en relation sur d’autres chantiers ». La BPS va ainsi organiser des webinars pour expliquer les modalités (gratuites) d’inscription et de référencement sur les plateformes, mais aussi fournir des informations sur des marchés privés qui se développeront dans le sillon des JO Paris 2024 : « Marchés publics, marchés privés et marchés locaux vont constituer autant d’opportunités pour le secteur du BTP et, grâce à notre maillage territorial, nous participons à ce qui sera, nous l’espérons, une fructueuse coopération au profit du tissu économique artisanal. »