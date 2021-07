La Banque des Territoires et le groupe 3F annoncent 35 000 nouveaux HLM

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer 3F Supprimer Banque des Territoires Supprimer Logement social Supprimer France Supprimer Valider Valider

La Banque des Territoires va débloquer 4,9 Mds € afin d’accompagner le plan d’investissement de 6,7 Mds € des treize sociétés du groupe 3F jusqu’en 2023 inclus.

Une convention de partenariat pour construire des HLM et rénover le parc social. La Banque des Territoires va débloquer 4,9 MdS € afin de soutenir le plan d’investissement de 6,7 Mds € des treize sociétés du groupe 3F jusqu’en 2023 inclus.

Une première enveloppe de 5,6 Mds € vise à construire 35 000 logements sociaux. Une deuxième, de 1,1 Md€, est dédiée à la réhabilitation, et notamment l’éradication des passoires énergétiques, de classe F et G. Le nombre de logements concernés par ces opérations de rénovation n’est pas précisé.

Ces financements « mettent à profit toute la gamme de la Banque des Territoires ainsi que ses offres liées au plan de relance (prêts sur fond d’épargne, réaménagement de dette, portage d’actifs, etc.) », lit-on dans le communiqué.

Toutes les conditions sont réunies pour que le groupe 3F, dont l’offre diversifiée va du logement d’urgence aux résidences étudiantes, « favorise les parcours locatifs des Français » en leur trouvant « un logement adapté à la situation de chacun, tout particulièrement dans les zones à forte tension immobilière », assurent les partenaires.

Les sociétés du groupe 3F comptent 800 000 locataires et plus de 277 000 logements sociaux, foyers et commerces, dont la moitié en régions.