La baie coulissante Slinova X de Rehau primée par les professionnels du BTP

Pendant deux semaines, près de 250 000 entreprises et 30 000 prescripteurs (architectes, architectes d’intérieur, maîtres d’œuvre, bureaux d’études, économistes…) ont été invités à évaluer les produits et matériaux les plus remarquables présentés en leur attribuant des notes sur différents critères. Slinova X de Rehau a obtenu la note de 4,1 pour son caractère innovant, son design, son ergonomie, sa pertinence et son utilité. Des hautes performances dans une forme épurée, Slinova impressionne par sa large surface vitrée ouvrant l’intérieur à un panorama d’exception. Labellisée EcoPuls, elle améliore son empreinte carbone en intégrant 40% à 86% de PVC recyclé NF tout en étant 100% recyclable.

Le montant central le plus fin du marché

Slinova X offre une alliance innovante de plusieurs matériaux, dont le Raufipro® X. Ce matériau unique et 100% recyclable lui permet de présenter des lignes fines et minimalistes avec un montant central de seulement 32 mm de largeur, le plus fin du marché.

© Rehau Slinova X est déclinée en est déclinée en plus de 200 teintes et finitions.

Elle est disponible en dormant 3 rails allant jusqu’à 4,90 m de largeur et 2,70 m de hauteur. Résultat : un clair de vitrage bien plus important qu’une baie coulissante classique pour un apport de lumière naturelle maximal.

Une esthétique soignée

Slinova X permet d’affirmer son style et de personnaliser ses menuiseries grâce à l’offre de coloris et designs (Kaleido Woodec, Kaleido Foil et Kaleido Paint). Elle est déclinée en plus de 200 teintes et finitions métallisées, lisses, veinées ou effets bois, avec la possibilité de mixer les finitions intérieures et extérieures pour une adéquation parfaite de la baie coulissante avec le style architectural du logement. Son couvre-joint latéral avec joint TPE et sa feuillure de dormant entièrement plaxée offrent une finition parfaite et durable.

Performances thermiques et acoustiques renforcées

Grâce à sa partie centrale mixte PVC/aluminium et ses joints spécialement pensés pour lutter contre les déperditions de chaleur jusqu’à 1,2W/m²K., Slinova X offre une excellente résistance au vent. L’efficacité thermique des coulissants est assurée par un joint de battement central en TPE en compression et un couvre-joint latéral qui complète l’étanchéité. Disponible en option, un joint brosse complémentaire améliore davantage l‘étanchéité de la baie vitrée. Associés à un système de vitrage performant, les profilés Rehau augmentent le niveau de confort intérieur en réduisant significativement les bruits venant de dehors.