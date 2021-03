La 8e édition du BIM d’Or est lancée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée BIM Supprimer BIM d’Or Supprimer Architectes Supprimer Maître d’ouvrage Supprimer Maître d’œuvre Supprimer France Supprimer Valider Valider

Comme chaque année, Le Moniteur et les Cahiers techniques du bâtiment vont récompenser les meilleurs projets BIM de l’année. Les dossiers de candidatures doivent être envoyés avant le 4 juin 2021.

Maîtres d’ouvrages, architectes, ingénieurs de bureaux d’études, entreprises de travaux, grands groupes ou start-up, le BIM d’Or est fait pour vous. Participez à cette huitième édition et inscrivez un ou plusieurs projets dans l’une des catégories suivantes :

- inférieur à 1 000 m2 en neuf ou en rénovation

- entre 1000 m2 et 30 000 m2 en neuf

- entre 1 000 m2 et 30 000 m2 en rénovation

- supérieur à 30 000 m2 en neuf

- supérieur à 30 000 m2 en rénovation

- Projet d'infrastructure

- Projet en exploitation et/ou maintenance

- Projet de City information modeling (CIM), Landscape (LIM) et Ressources (RIM)

- Démarche Pionnière/Originale

Pour départager les candidatures, le jury sera attentif à la qualité des modèles BIM présentés, à la fluidité de la démarche collaborative, à la prise en compte de l'environnement et aux innovations techniques et économiques. Outre le BIM d'or, choisi parmi l'ensemble des catégories, il y a neuf BIM d'argent à gagner.



L’inscription s’effectue en ligne via ce lien et le dossier de candidature peut être téléchargé ici.



Les dossiers doivent être complétés et déposés sur la plateforme avec les pièces jointes (modèles BIM au format IFC, visuels en jpg ou en png et courte vidéo détaillant le projet) le 4 juin 2021 au plus tard.



Le jury présidé cette année par Emilie Tourret, BIM manager à la Métropole de Toulouse et membre de l’équipe lauréate du BIM d’Or 2020, se tiendra le 21 septembre 2021 à Paris. La soirée sera également retransmise en direct.



Pour voir le replay de l’édition 2020, cliquez ici. Pour une sélection des meilleurs moments, c'est ici.