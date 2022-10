La 2ème semaine nationale des métiers du BTP démarre

Job-datings, visites de chantiers, découvertes des métiers et des formations… La 2e semaine nationale des métiers du BTP, qui ouvre ses portes le 10 octobre, sera rythmée par 600 évènements organisés partout en France, à distance ou en présentiel, en agence ou sur le terrain, durant cinq jours.



Cette démarche impulsée par Pôle emploi, la Capeb, la FFB et la FNTP vise à renforcer l’attractivité du secteur, et faciliter la rencontre entre les professionnels du BTP et les jeunes en réflexion sur leur orientation, mais aussi les demandeurs d’emploi et les personnes en reconversion professionnelle, ainsi que les salariés en recherche de mobilité.



« Les travaux publics sont un secteur porteur d’opportunités pour l’avenir, avec des métiers devenus indispensables à la transition écologique - construire des infrastructures de mobilité et d’énergie décarbonées, adapter les territoires au changement climatique, réhabiliter les friches industrielles et restaurer les milieux naturels », avance Bruno Cavagné, président de la FNTP, qui rappelle que le numérique et l’intelligence artificielle vont révolutionner le secteur de la construction dans les années à venir ».

44 000 demandeurs d’emploi embauchés dans les métiers du BTP en 2021

«La mobilisation de nos 900 agences a permis en 2021 le recrutement de plus de 444 000 demandeurs d’emploi dans les métiers du BTP, dont plus de 405 000 dans le cadre de contrats durables. Dans la période que nous traversons, il est d’autant plus important d’agir pour lutter contre les difficultés de recrutement : cette semaine nationale organisée avec nos partenaires en est la traduction », développe Jean Bassères, directeur général de Pôle emploi. Le BTP concentre à lui seul 265 000 projets de recrutement en 2022, soit une hausse de 22 % par rapport à 2021.