L’usine EX’AL inaugurée à Saint-Vulbas (01)

L’usine EX’AL, spécialisée dans l’extrusion d’aluminium, a été inaugurée ce mardi 29 juin à Saint-Vulbas (01) à l’est de Lyon face à l’usine K-line, fleuron du groupe Liébot à l’origine de sa construction. Un outil unique qui a représenté une investissement de 26 millions d’euros.

La décision du groupe Liébot de créer une usine d’extrusion d’aluminium attenante à son usine ultra-moderne de fabrication de fenêtre K-Line date de 2018. Mais dans le contexte actuel d’explosion des cours et de pénurie des matières premières, elle apparaît comme visionnaire et prend tout son sens. Elle permet en effet au groupe – qui est le principal client d’EX’AL pour ses activités fenêtres et façades – de diversifier et sécuriser ses approvisionnements.



Un usine unique en son genre

La famille Liébot a investi 26 millions d’euros dans cette nouvelle usine, construite en moins d’un an en dépit de la crise sanitaire. Elle est accompagnée dans ce projet par Alain Couturier, expert reconnu de l’extrusion aluminium. Celui qui est désormais le directeur général d’EX’AL a en effet effectué une grande partie de sa carrière au sein des groupes Sapa-Hydro. C’est ensemble qu’ils ont mis sur pied ce nouvel outil industriel de 12 000 m2.

Ex'Al Billettes aluminium

50% moins énergivore

Outre l’investissement au niveau du foncier et du bâtiment,– il fonctionne notamment avec l’ERP Diapason – unique en France, avec un process ultra-automatisé, de la presse jusqu’au laquage.

L’usine EX’AL est, par sa conception et son process, plus écologique et 50% moins énergivore que les outils traditionnels. Quatre innovations ont permis cette performance : ne presse avec des pompes hydrauliques à moteurs asynchrones, sans équivalent en France, qui permet de réduire de 30% le besoin en électricité ; une gestion des profils par nappe, totalement inédit, qui permet d’ouvrir un minimum les fours lors de l’introduction et la sortie des profilés, évitant ainsi une grosse déperdition de chaleur ; un four de chauffage des billettes et trois fours de revenu (en fin de production) qui consomment 50% de gaz en moins que des outils traditionnelles ; un atelier de laquage vertical directement intégré dans le flux.

Alain Couturier, DG EX'AL, et Bruno Léger, DG du groupe Liébot

Complémentaire de l’atelier de laquage voisin de l’usine K-Line, l’atelier EX’AL est plutôt destiné aux laquages en grande série des coloris standard, notamment en blanc et gris 7016. Ce nouvel investissement d’inscrit également dans la démarche bas carbone Alu+ C- (promue par le SNFA et le GFA) et participe au fonctionnement “en boucle fermée” mise en place par le groupe Liébot pour le recyclage de ses chutes de production.



Une capacité de 14 000 tonnes par an

A terme, l’objectif fixé pour EX’AL est d’atteindre une capacité annuelle de 14 000 tonnes de profilés, dont la moitié seront dédiés aux différentes marques du groupe Liébot : K-Line, mais aussi CIAB et MéO. L’autre moitié sera utilisée par des industriels locaux, pas forcément dans le domaine de la menuiserie, dans l’automobile notamment, en Auvergne-Rhône-Alpes. L’atelier de laquage devrait, de son côté, permettre de laquer quelque 3 millions de mètres carrés laqués par an.

La direction d’EX’AL a fixé pour objectif un chiffre d’affaires prévisionnel de 50 millions d’euros à moyen terme et 150 créations d’emploi sur le site du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, dont 90 d’ici fin 2021.