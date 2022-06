L'Urbascore : faire de la ville un « bien commun »

La Ville de Paris fait le constat qu'il est difficile aujourd'hui de développer de nouveaux projets d'urbanisme dans une ville dense et constituée comme la capitale. Pourtant, c'est justement dans ce cadre urbain que les projets les plus vertueux sont les plus efficaces, car ils bénéficient à un grand nombre de riverains. Dès lors, la promotion des externalités positives des projets urbains constitue une étape pour la reconnaissance des biens communs. C'est à la suite de ce constat que la Ville de Paris, dans le cadre de la révision de son plan local d'urbanisme, a eu l'idée d'imaginer Urbascore, pour favoriser ceux qui contribuent à la transition écologique. Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, décrypte cette innovation, article co-écrit avec Charles-Antoine Depardon.