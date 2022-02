L’Unsfa célèbre le printemps

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Profession Supprimer Unsfa Supprimer Paris Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’union nationale des syndicats français d’architectes (Unsfa) lance, le 24 mars, l’édition 2022 de son «Printemps»…

«L’architecte, un chef d’entreprise comme un autre?», tel sera le thème du «Printemps de l’Unsfa» qui se déroulera le 24 mars prochain. Une journée jalonnée par quatre ateliers : «Les freins juridiques au "droit à rémunération"», «Dialogue et négociation en marché public : comment mieux valoriser ses honoraires?», «Une rémunération équitable en marche privé», «Le business plan, outil opérationnel de votre stratégie d’entreprise d’architecture».

Une conférence de clôture (suivie d’un cocktail) conclura la journée : «Osez négocier autrement!»

Jean Michel Woulkoff, président de l’Unsfa, rappelle à cette occasion les fondamentaux des enjeux de la rémunération : «Tout travail mérite salaire… En échange de toute prestation marchande, matérielle ou intellectuelle, doit être versée une juste rémunération. Et c’est là que le bât blesse souvent dans nos professions. Nombre d’architectes ont du mal à évaluer le temps nécessaire à l’exécution de leurs prestations, le montant et le volume de leurs rémunérations. Un trait, une idée sont souvent déterminants et font toute la valeur d’un projet. Ce qui est difficile à monnayer, à quantifier. La thématique de l’édition 2022 n’échappe pas à cette règle de la juste rémunération liée à son savoir, sa technicité et la qualité de sa conception.»

La manifestation se tiendra en présentiel à l’académie du Climat (Paris IVe), ainsi qu’en visioconférence.

Entrée libre, sur inscription préalable, dans la limite des places disponibles et conformément aux règles sanitaires en vigueur.

Inscription pour les visioconférences - Inscription pour la conférence de clôture (en présentiel) - En savoir plus...