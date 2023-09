L’université Gustave Eiffel creuse son sillon d’acteur de la ville durable

« L’université Gustave Eiffel a fait ses preuves ! ». Le directeur du groupement souhaite entamer la sortie du statut expérimental, pour demander en 2025 au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche de pérenniser son statut de « grand établissement ». « Nous avons atteint nos objectifs : devenir un acteur majeur de la ville durable et du transport, augmenter notre visibilité, croiser les compétences des établissements », souligne Gilles Roussel, qui présentait le 12 septembre l’actualité de rentrée de l’établissement.

Il rassemble depuis 2020 l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (Upem), l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (Ifsttar), l’école d’architecture de la ville et des territoires Paris Est, et trois écoles d’ingénieurs dont l’école des ingénieurs de la ville de Paris (Eivp).

Enrichir l'offre de formation

Des rapprochements sont en cours dans l’offre de formation, par exemple entre le pôle génie urbain de l’Upem et l’Eivp. Initié dans le cadre du regroupement des établissements, le projet « Apprendre pour les villes durables » (AVID) vise à transformer le premier cycle de formation universitaire.

«Nous allons renforcer l’intégration de la transition écologique dans les enseignements, faire évoluer les manières d’enseigner, introduire de nouveaux outils. Nous nous appuierons sur les équipements de recherche et de simulation du campus », illustre Gilles Roussel. L’Ifsttar dispose par exemple d’une chambre climatique, Sense-City, qui permet de simuler différentes conditions climatiques sur un territoire et d’en étudier les effets. L’offre de formation continue sera aussi enrichie. « Les métiers se transforment et les collectivités territoriales montrent un intérêt renouvelé pour être accompagnées sur les problématique urbaines, de voirie, les nouvelles contraintes climatiques », note Gilles Roussel.

« Nous avons beaucoup travaillé sur les compétences acquises dans chaque discipline et leur valorisation dans le monde professionnel », reprend Gilles Roussel. Un quart environ des 17 000 étudiants de Gustave Eiffel est en apprentissage.

En parallèle, l’établissement veut conforter sa position d’acteur majeur de la recherche dans le domaine de la ville durable et des mobilités. Avec le CNRS, il est chef de file du programme et équipement prioritaire de recherche (PEPR) « Solutions pour la ville durable et les bâtiments innovants ». Il est aussi copilote, avec l’IFP énergies nouvelles (IFPEN), d’un PEPR sur « Le numérique au service des mobilités dans les territoires ». L’université s’appuie sur les différentes implantations de l’Ifsttar en France pour accompagner des villes sur ces deux sujets dans des projets de recherche-action.