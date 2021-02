L’université de Cergy-Pontoise aura une dimension internationale d’ici 2030

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer plan campus Supprimer Renouvellement urbain Supprimer Valider Valider

L’Université de Cergy-Pontoise fait l’objet d’un vaste plan d’investissement pour réaliser une transformation d’ampleur. L’objectif est de placer la vie étudiante au cœur de la ville.

Après son changement de nom en 2020, l’ancienne Université de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise) s’engage dans sa grande transformation structurelle pour devenir CY Cergy Paris Université. Un budget de 1 Mds€ sera mobilisé jusqu’à l’aboutissement du projet d’ici 2030.

Ce plan d’investissement financera la construction de plusieurs logements étudiants (Îlot Étoile, quartier des Marjoberts, Tour Engie, etc.), dont 600 seront achevés d'ici 2022. Un nouveau lieu de vie et de savoir ainsi qu’un centre de conférences scientifiques seront aussi réalisés. L’École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) pour sa part, bénéficiera d’une extension et d’une rénovation.

Au-delà des ambitions académiques et grâce aux nouvelles infrastructures, la CY Cergy Paris Université fera office de centre urbain dans le cadre du projet Grand Centre – Cœur d’agglo porté par l’agglomération de Cergy-Pontoise. « Nous faisons converger l’ambition académique et l’ambition urbaine : cela nous permet de réparer et de transformer la ville, de la concentrer et de la densifier, d’en changer le fonctionnement », selon Dominique Lefebvre, le président de la communauté d’agglomération.